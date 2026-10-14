Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron los resultados nacionales en materia de seguridad, entre los que destacó Durango, que ocupó el tercer lugar entre las entidades con menos homicidios dolosos de enero a septiembre de 2026.

Esteban Villegas mantiene coordinación de seguridad en Durango

El gobernador Esteban Villegas Villarreal mantiene la coordinación entre las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para atender las distintas regiones del estado y dar continuidad a las tareas de vigilancia y prevención del delito.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo muestran que Durango se encuentra entre las entidades con menos homicidios dolosos durante los primeros nueve meses de 2026, como parte del balance nacional presentado en la conferencia presidencial.

De acuerdo con la información difundida, las acciones de seguridad en el estado están orientadas a preservar la tranquilidad de las familias duranguenses y brindar condiciones para que la población realice sus actividades cotidianas.