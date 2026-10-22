Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtieron que a partir de la próxima semana podrían realizar nuevos bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX).

En esta ronda de movilizaciones se tiene previsto el cierre de:

Circuito interior

Vallejo

Insurgentes

San Juan de Aragón

Avenida Central

No obstante, adelantaron que las movilizaciones podrían ocurrir sin previo aviso y señalaron que su presencia en vialidades no interferirá con los servicios en centros del IMSS.

Marcha IMSS (Camila Ayala Benabib)

Trabajadores del IMSS advierten bloqueos sorpresa y sin horario fijo en CDMX

De acuerdo con declaraciones de trabajadores del IMSS, los cierres de la última semana de octubre podrían efectuarse sin previo aviso y en diversos horarios.

La medida afectaría algunas de las principales vialidades de la capital y podría provocar complicaciones para miles de automovilistas y usuarios del transporte público.

Aunque hasta el momento no se han detallado los horarios ni la duración de los posibles bloqueos, se espera que los cierres reúnan a más integrantes de la base trabajadora.

Además, adelantaron que esto no afectará al servicio público y desmintieron que los médicos inconformes sean una minoría, ya que, aseguran, han decidido rolar turnos para evitar afectar a pacientes.

Todos los compañeros que estamos saliendo, estamos haciéndolo a contra turno. No estamos afectando en ningún momento la atención al derechohabiente. Trabajador IMSS

Protestas de trabajadores del IMSS en CDMX (Cuartoscuro)

Trabajadores del IMSS alistan mesas de trabajo

En entrevista con medios, los trabajadores del IMSS también señalaron que la próxima semana se realizarán mesas de trabajo para discutir sus inconformidades, principalmente el aumento del 8% y falta de insumos.

En estas pláticas también se elegirán las vialidades y los horarios para realizar bloqueos: “Ahorita estamos llegando a consenso para realizar los cierres intermitentes”, señalaron.