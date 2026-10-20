El gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció la disponibilidad de 164 vacantes de empleo formal en Durango capital y la Región Laguna, con sueldos de hasta 28 mil pesos, seguridad social y prestaciones. Las oportunidades estarán disponibles del 19 al 23 de octubre de 2026 y son ofrecidas por 109 empresas de distintos sectores.

Del total de puestos, 94 corresponden a Durango capital y 70 a la Región Laguna. Las ofertas abarcan áreas como la industria automotriz, manufactura, electricidad, transporte, ventas y seguridad, con alternativas para personas con diferentes perfiles laborales.

Durango ofrece empleos con prestaciones y sueldos de hasta 28 mil pesos

Las vacantes contemplan remuneraciones que van desde el salario mínimo hasta los 28 mil pesos, además de prestaciones laborales y acceso a seguridad social.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, algunas empresas también ofrecen oportunidades para personas de hasta 65 años, con el propósito de ampliar las opciones de incorporación al mercado laboral para distintos grupos de edad.

La oferta reúne puestos de diferentes sectores productivos, por lo que las personas interesadas pueden revisar los requisitos y perfiles solicitados para identificar las oportunidades que correspondan a su experiencia y preparación.

La lista completa de ofertas laborales puede consultarse en el portal del Servicio Nacional de Empleo: www.empleo.gob.mx.

También es posible solicitar información de manera presencial en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo en Durango y Gómez Palacio, ubicadas en las siguientes direcciones:

Durango capital: calle Alberto Terrones número 107 Sur.

Gómez Palacio: calle Santiago Lavín número 273, Zona Centro.

Las vacantes estarán disponibles durante la semana del 19 al 23 de octubre, por lo que se recomienda consultar los detalles de cada puesto y los requisitos establecidos por las empresas participantes.