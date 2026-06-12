Esteban Villegas, gobernador de Durango, niegas supuesta acusaciones por vínculos con el narcotráfico y defiende la seguridad de su estado.

Supuestas fuentes de Estados Unidos revelaron que el Departamento de Justicia estaría investigando a Esteban Villegas por vínculos con el narcotráfico y grupos generadores de violencia.

Ante estos señalamientos, Esteban Villegas compartió video para negar sus presuntos nexos con el crimen organizado y habló de la seguridad de Durango.

Esteban Villegas niega vínculos con el narcotráfico

El viernes 12 de junio se realizó una conferencia de prensa y el gobernador priista Esteban Villegas negó tener vínculos con el narcotráfico.

El gobernador de Durango expresó que no existe documentos donde la Fiscalía General de la República lo esté investigando.

“Algunos medios han empezado a decir que tengo una investigación en la FGR y que porque el narco, ya ven como traen el tema del narco (...) no tengo ningún documento donde la FGR diga que tiene un documento por esto por otro” Esteban Villegas

¡Durango es y seguirá siendo referente nacional en seguridad e inversión! - Aquí les comparto mi respuesta sobre los rumores sin sustento de estos días. pic.twitter.com/lrOWQ1RQsS — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) June 12, 2026

Esteban Villegas aseguró que Durango no tiene problemas de seguridad, por lo que no hay motivos para que se crea que existen problemas de narcotráfico.

“En Durango tenemos uno de los mejores niveles de seguridad en todo el país y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas” Esteban Villegas

El gobernador niega que haya investigaciones en su contra por narcotráfico u otros delitos.

Esteban Villegas cuestionó a quienes lo señalan de tener vínculos con el narcotráfico, de por qué lo relacionan con estos temas cuando Durango muestra índices de seguridad altos.

“Cómo por qué en un estado donde hay estos indices de seguridad tendría que estar involucrados con el narco, no los entiendo” Esteban Villegas

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum niega que la FRG esté investigando a Esteban Villehas.

Esteban Villegas destaca que Durango es uno de los estados más seguros

Durante su conferencia de prensa, Esteban Villegas expuso estadísticas sobre los índices de seguridad en Durango.

El gobernador de Durango asegura que el delito de homicidio doloso disminuyó un 51 por ciento durante su gestión.

Mientras que los feminicidios han disminuido un 45 por ciento, mientras que los delitos de secuestro y trata de personas ya no se han registrado casos en Durango.

Esteban Villegas expresó que Durango ha recibido inversión, lo cual comprueba que los empresarios se sienten seguros en el estado.

El gobernador mencionó que Durango se ha mantenido seguro a pesar de colindar con Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua.