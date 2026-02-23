El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del nuevo Poder Judicial respaldó a los jueces y magistrados que decidan declarar día inhábil este 23 de febrero debido a la violencia generada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Pleno respalda la decisión de las personas juzgadoras que evalúen la necesidad de declarar el 23 de febrero de 2026 como día inhábil” OAJ

Así lo decidieron luego de que jueces y magistrados en Jalisco y Michoacán decidieron declarar día inhábil este 23 de febrero.

El OAJ dijo que mantiene comunicación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad en las instalaciones del Poder Judicial.

Jueces de Jalisco y Michoacan declaran día inhábil por violencia tras muerte de El Mencho

El domingo 22 de febrero, día en el que se registraron los hechos de violencia en diversos estados como reacción del CJNG, los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer circuito, que corresponde a Jalisco, declararon inhábil el lunes 23 de febrero

De acuerdo con el magistrado Leonel Medina Rubio, los motivos son de fuerza mayor y se tomó por unanimidad de los titulares de los siete tribunales colegiados en materia administrativa.

Ello significa que no van a transcurrir los plazos ni términos procesale s en los asuntos de competencia de estos órganos jurisdiccionales.

La decisión busca salvaguardar la integridad del personal judicial, así como de los usuarios.

De la misma manera, los jueces del Décimo Circuito, correspondiente a Michoacán, decidieron declarar como inhábil el 23 de febrero a fin de no afectar decisiones procesales.

252 bloqueos se registraron por muerte de El Mencho; Sheinbaum confirma término

Ambas decisiones se dieron ante los bloqueos carreteros, quemas de vehículos y cancelación de rutas de autobuses en diversos puntos del país.

Por la noche del domingo 22 de febrero, el Gabinete de Seguridad informo que son 252 bloqueos bloqueos los que se registraron en 20 estados hasta las 20:00 horas.

Jalisco concentró la mayoría de bloqueos, con 65. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la conferencia mañanera de este 23 de febrero que esta mañana ya no hay bloqueos activos.