Petróleos Mexicanos (Pemex) rechaza que haya desabasto de gasolina o diesel en sus sucursales, luego del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Asimismo, Pemex aseguró que está en vigilancia y operando “de forma normal”.

Pemex confirma abasto y operación con normalidad en sus instalaciones

Tras la detención de El Mencho en Tapalpa, Jalisco el 22 de febrero de 2026 se informó de bloqueos, incendios provocados, saqueos y de más acciones por el crimen organizado. Sin embargo, Pemex confirmó que ellos operan con normalidad.

A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos descartó que exista desabasto de gasolina o diesel en sus sucursales, garantizando así el servicio total.

Asimismo, se apuntó que existe “vigilancia constante” en busca de que “asegurar la integridad física” en las instalaciones de Pemex para sus usuarios y trabajadores.

Comunicado de Pemex sobre el desabasto tras operativo por El Mencho.

Gasolinera Pemex en Periférico Guadalajara se mantenía cerrada

Tras acciones que dejó el operativo por la aprhenesión de El Mencho, un reportero con Azucena Uresti informó la mañana del 23 de febrero de 2026 que Periférico en Guadalajara estaba desértico.

Además de detallar que la zona muy concurrida estaba desolada, compartió que una gasolinera Pemex sobre Periférico en Guadalajara estaba cerrada, así como otra de la marca Shell.