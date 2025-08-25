Autoridades del estado de Sinaloa reportaron un par de bloqueos este lunes 25 de agosto, específicamente en la autopista Mazatlán-Tepic y libre México 15, así como robo de camiones en Escuinapa.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó a través de sus redes sociales sobre estos bloqueos en inmediaciones de Escuinapa, presuntamente provocados por grupos de delincuencia organizada.

Pese a que no se reportaron enfrentamientos armados, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa pidió a la población evitar el tránsito por las calles afectadas por los narcobloqueos; los detalles.

Narcobloqueos en Sinaloa: reportan bloqueo en la autopista México 15 y otra vialidad

Durante la mañana de este lunes 25 de agosto se reportaron un par de bloqueos en vialidades del municipio de Escuinapa, donde fueron atravesados algunos vehículos para impedir el libre tránsito.

Las autoridades de Sinaloa señalaron que las vialidades afectadas por los narcobloqueos fueron las siguientes:

Autopista Mazatlán-Tepic

Autopista libre México 15

A través de redes sociales se divulgaron algunos videos de un gran tráiler con remolque bloqueando la carretera libre México 15 en el kilómetro 201, a la salida norte del municipio de Escuinapa.

Elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo para retirar los vehículos de los narcobloqueos en Sinaloa y restablecer el tránsito en estas vialidades; hasta ahora se desconocen a los responsables.

Narcobloqueos en Sinaloa (Captura de pantalla)

Narcobloqueos en Sinaloa: roban camiones para bloquear vialidades en Escuinapa

Un chofer denunció que sujetos armados lo amenazaron y le quitaron su unidad para bloquear la autopista Mazatlán-Tepic, en la salida sur del municipio de Escuinapa, en Sinaloa.

De acuerdo con su declaración, no habría sido el único chofer que sufrió el robo de sus unidades, pues a algunos otros también “les quitaron las llaves” y habrían incendiado unos de los vehículos.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa aseguró que no se reportaron actos de violencia como balaceras, sin embargo, algunos vecinos de Escuinapa aseguraron haber escuchado algunas detonaciones.