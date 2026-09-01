Ricardo Monreal calificó como algo “normal” la violencia perpetrada por el crimen organizado en el municipio de Ojocaliente, en Zacatecas,

Ante medios, Ricardo Monreal señaló que los hechos violentos en Ojocaliente son una “respuesta normal” al combate contra el crimen y la delincuencia organizada que lleva a cabo el gobierno de Zacatecas.

No obstante, Ricardo Monreal manifestó que pese a los hechos ocurridos el lunes 31 de agosto, Zacatecas no cederá en su “lucha sin cuartel” contra grupos criminales que operan en la entidad.

“Es normal en un momento en el que se está combatiendo frontalmente al crimen y a la delincuencia organizada. Siempre me da mucha tristeza lo que pase en Zacatecas, hay heridos. Siento que es reflejo de la lucha sin cuartel contra el crimen organizado”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal asegura que Zacatecas no cederá en el combate contra el crimen organizado

Ricardo Monreal manifestó que el combate contra el crimen organizado en el estado de Zacatecas, se debe a que el gobernador actual, David Monreal, asumió el cargo cuando la entidad era la más insegura del país.

Manifestó que las acciones en materia de seguridad que ha implementado el mandatario estatal, han ayudado a reducir considerablemente los hechos violentos en Zacatecas.

“Es normal”: Ricardo Monreal sobre la violencia del crimen organizado en Ojocaliente (Galo Cañas Rodríguez)

Ricardo Monreal reiteró que la lucha a fondo que se lleva a cabo contra la delincuencia organizada ha generado reacciones violentas por parte de grupos criminales.

Por ello, pese a esta situación, el diputado federal afirmó que el gobernador Monreal no cederá en su estrategia de seguridad y buscará combatir a fondo a todos los criminales que buscan infundir miedo en la población.