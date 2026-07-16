Óscar Langlet González, abogado y funcionario público mexicano, se desempeñó hasta mediados de julio de 2026 como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia en la FGR.

Considerado cercano al exfiscal Alejandro Gertz Manero, su salida ocurrió el 16 de julio de 2026, apenas dos días después de la renuncia de Ulises Lara.

Versiones extraoficiales señalan que fue removido tras negarse a archivar una carpeta de investigación abierta desde hace más de cinco años.

Sale Óscar Langlet de la FGR; segunda baja en menos de 48 horas (Tomada de video )

¿Quién es Óscar Langlet González, exfiscal especial de la FGR?

Óscar Langlet González es un abogado y funcionario público mexicano que, hasta mediados de julio de 2026, se desempeñó dentro de la FGR.

Como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

Óscar Langlet González es considerado uno de los colaboradores más cercanos al exfiscal Alejandro Gertz Manero.

Su salida de la FGR se reportó el 16 de julio de 2026, apenas dos días después de la renuncia de otro fiscal relevante, Ulises Lara.

Versiones extraoficiales indican que Óscar Langlet González fue removido tras negarse a acatar una instrucción de sus superiores para archivar una carpeta de investigación que llevaba abierta más de cinco años.

Su salida ocurrió justo cuando se reincorporaba a sus labores tras una incapacidad médica por una cirugía mayor.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado oficial aclarando si se trató de una renuncia solicitada o una destitución.

¿Cuántos años tiene Óscar Langlet González, exfiscal especial de la FGR?

No hay información pública sobre la edad de Óscar Langlet González.

¿Quién es la esposa de Óscar Langlet González, exfiscal especial de la FGR?

Óscar Langlet González está casado con Sara Irene Herrerías Guerra, quien actualmente es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y anteriormente ocupó la titularidad de la Fiscalía de Derechos Humanos en la FGR.

¿Qué signo zodiacal es Óscar Langlet González, exfiscal especial de la FGR?

Al no tenerse información acerca de la fecha de nacimiento exacta de Óscar Langlet González, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Óscar Langlet González, exfiscal especial de la FGR?

La vida privada de Óscar Langlet González se mantiene fuera del ojo público, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Óscar Langlet González, exfiscal especial de la FGR?

Óscar Langlet González es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría en Procuración de Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

¿En qué ha trabajado Óscar Langlet González, exfiscal especial de la FGR?

Antes de ser fiscal especializado, fue coordinador de asesores y consejero jurídico de la FGR bajo el mando de Alejandro Gertz Manero.

También trabajó en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) como coordinador de asesores de Alberto Elías Beltrán y director general de Asuntos Jurídicos.

Asumió la titularidad de su última fiscalía el 1 de enero de 2026, permaneciendo en el cargo aproximadamente seis meses.

Su área era la responsable de investigar actos de corrupción y delitos cometidos por funcionarios públicos federales.