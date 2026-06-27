El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que la unidad será la única ruta para competir y recuperar el rumbo de San Luis Potosí, durante el evento Juntos Construimos el Futuro de San Luis Potosí, realizado en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ante militantes, dirigentes, expresidentes estatales, alcaldes y liderazgos priistas, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, sostuvo que el priismo debe llegar al proceso electoral de 2027 organizado, fortalecido y con presencia territorial en todo el estado.

Enrique Galindo Ceballos llamó a fortalecer la unidad de la militancia priista para construir una ruta rumbo a las elecciones de 2027. (cortesía)

Enrique Galindo Ceballos llama a recorrer nuevamente colonias y comunidades

Durante su mensaje, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, convocó a la militancia del PRI San Luis Potosí a regresar a las colonias, barrios, comunidades y rancherías para reencontrarse con la ciudadanía y fortalecer la estructura partidista.

No hay otra manera de ganar, no hay otra manera de competir, no hay otra manera de presentarnos a las siguientes elecciones si no estamos unidos. Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí

Asimismo, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, señaló que el partido debe construir una convocatoria amplia que incluya tanto a la militancia tradicional como a ciudadanos interesados en participar en la vida pública del estado.

Aseguró que el reto para los próximos años será construir una fuerza política basada en la unidad, la organización y el trabajo permanente.

Yo voy a dar esa batalla si ustedes me acompañan. Si vamos juntos, la verdad no hay quien nos gane. Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí

Con este llamado, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, planteó una estrategia enfocada en fortalecer la estructura territorial del PRI San Luis Potosí y consolidar una base social que permita enfrentar los desafíos políticos rumbo a las elecciones de 2027.

Enrique Galindo Ceballos llamó a fortalecer la unidad de la militancia priista para construir una ruta rumbo a las elecciones de 2027. (cortesía)

PRI San Luis Potosí reconoce trayectoria de liderazgos históricos

Durante el encuentro se rindió homenaje a destacados integrantes del PRI San Luis Potosí, quienes recibieron reconocimientos por su trayectoria política y aportaciones al partido.

Entre las figuras reconocidas estuvieron Teófilo Torres Corzo, representado por Carmenchu Torres Vilet; además de Victoria Labastida, Cecilia González Gordoa, Manuel Lozano Nieto, Miguel Ángel Martínez Navarro, Fernando Pérez Espinosa, Miguel Martínez Castro, Adolfo Micalco, Martín Juárez Córdova, Joel Ramírez Córdova, Mario del Valle Fernández, Jesús Ramírez Stabros, Jaime Chalita, Yolanda Eugenia González y René Díaz González.

Por su parte, la presidenta estatal del PRI San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, destacó la importancia de mantener un partido unido, cercano a la ciudadanía y con presencia permanente en las comunidades.

Además, la presidenta estatal del PRI San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, expresó su respaldo a el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y reconoció su trayectoria dentro del partido.

En tanto, la diputada local del PRI San Luis Potosí, Frinné Azuara Yarzábal, llamó a fortalecer la unidad entre la militancia y la sociedad para construir una alternativa competitiva rumbo al proceso electoral de 2027.