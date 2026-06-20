En sesión encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Consejo de Desarrollo Social Municipal aprobó una inversión superior a 15 millones de pesos para obras prioritarias en San Luis Capital.

Los recursos serán destinados principalmente a infraestructura hidráulica, saneamiento y movilidad urbana. Del monto total, 13 millones 996 mil 800 pesos se aplicarán en obras de agua potable y drenaje sanitario, mientras que un millón 50 mil pesos se destinarán a la pavimentación integral de la calle Xacube, en la colonia Los Magueyes.

Enrique Galindo impulsa obras de agua potable, drenaje y movilidad en San Luis Capital

El alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que estas acciones responden a una planeación responsable y cercana a las necesidades de la población, al priorizar proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias potosinas.

Señaló que la inversión pública debe enfocarse en resolver problemáticas concretas en colonias y comunidades, especialmente en materia de servicios básicos, movilidad y bienestar.

Entre las obras aprobadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal se encuentran la construcción de redes de agua potable y drenaje sanitario en vialidades de Rancho El Aguaje y Mártires de la Revolución, así como la construcción de un tanque elevado de almacenamiento de agua y una línea de conducción en la colonia Bellas Lomas.

Estos proyectos permitirán fortalecer el abasto, la distribución del agua y el saneamiento en beneficio de las familias de estas zonas.

Asimismo, el Consejo autorizó la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Xacube, en la colonia Los Magueyes. La obra contempla una intervención integral con trabajos de demolición, rehabilitación de redes hidráulicas y sanitarias, terracerías, pavimentos, banquetas, guarniciones y señalamiento, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones urbanas del sector.

Las obras aprobadas forman parte de la estrategia del Gobierno de la Capital para ampliar la cobertura de servicios básicos, fortalecer la infraestructura urbana y atender con transparencia y eficiencia las necesidades prioritarias de la población mediante proyectos de impacto social directo en las colonias que más lo requieren.