Enrique Galindo encabezó la reunión Arranca el Cambio en la sede estatal del PAN en San Luis Potosí, evento que marcó el arranque de la organización territorial rumbo al proceso electoral de 2027. En este acto, emergió como el virtual candidato panista, y llamó a construir un proyecto común para San Luis.

Durante su mensaje, Galindo sostuvo que las mejores ciudades se construyen a partir de familias unidas y comprometidas con su comunidad, por lo que convocó a la militancia a fortalecer la cercanía con la ciudadanía y trabajar desde ahora en la construcción de una alternativa que responda a las necesidades de los potosinos.

Reconoció que existen desafíos importantes para el estado y el país, pero aseguró que la respuesta debe ser la organización y la participación activa de la sociedad. En este contexto, llamó a los asistentes a no dejarse paralizar por el temor y a asumir con determinación la tarea de fortalecer el proyecto político que representa Acción Nacional.

En este acto, emergió como el virtual candidato panista, y llamó a construir un proyecto común para San Luis. (Cortesía )

Convoca a panistas a salir a tocar puertas para reconectar con la ciudadanía

Asimismo, Galindo afirmó que el miedo ha sido utilizado como una herramienta para inhibir la participación ciudadana y política, por lo que convocó a los panistas a salir a tocar puertas, reencontrarse con sus comunidades y recuperar la confianza de la gente.

Al cierre del evento, Enrique Galindo reafirmó que San Luis Potosí está listo para enfrentar los retos del futuro y sostuvo que la unidad será la principal fortaleza para construir un mejor destino para el estado.