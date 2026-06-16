El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el inicio de formación de la Cuarta Generación de Policías de Proximidad de San Luis Capital, integrada por 130 cadetes que se prepararán bajo un modelo de seguridad ciudadana enfocado en la cercanía con la población, la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos.

Durante el acto realizado en la Plaza de Armas, el alcalde de San Luis Potosí Enrique Galindo destacó que la seguridad pública requiere instituciones sólidas, profesionales y con capacidad de responder a las necesidades reales de la ciudadanía.

La ciudadanía necesita una policía que esté presente, que trabaje todos los días por su seguridad, con elementos bien entrenados y capacitados, pero también sensibles, con criterio y capacidad para entender a las personas. Enrique Galindo, alcalde de San Luis Potosí

Formación policial fortalece estrategia de seguridad en San Luis Capital

El alcalde de San Luis Potosí Enrique Galindo, señaló que la administración municipal ha apostado por una policía mejor preparada, con presencia en las calles y una visión humana del servicio público, capaz de actuar con disciplina, sensibilidad y cercanía con las personas.

En el evento participaron Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Elías Ruiz Aldaco, coordinador del 40 Batallón de la Guardia Nacional; Mónica Heredia Sáinz, presidenta del Consejo de Seguridad del Centro Histórico; Alejandro Chavarría Santos, director del Instituto de Profesionalización Policial, así como integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social.

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo destacó que durante los últimos cuatro años se han incorporado 350 nuevos elementos a la corporación municipal, fortaleciendo la capacidad operativa y la presencia territorial de la institución.

Los 130 cadetes serán capacitados durante seis meses en prevención del delito.

Cadetes recibirán capacitación en justicia cívica y proximidad social

Durante su preparación en el Instituto de Profesionalización Policial, las y los cadetes desarrollarán habilidades para la resolución de conflictos, la toma de decisiones bajo presión, la atención ciudadana, la proximidad social y la construcción de entornos más seguros mediante el diálogo y la participación comunitaria.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, aseguró que esta nueva generación refrenda el compromiso del Gobierno Municipal con una corporación profesional, preparada y cercana a las necesidades de la población.

Añadió que el modelo de Policías de Proximidad busca no sólo reaccionar ante los delitos, sino prevenirlos y atender sus causas desde la comunidad.

San Luis Capital impulsa una corporación más incluyente

El alcalde de San Luis Potosí Enrique Galindo, reconoció además la incorporación de dos cadetes con discapacidad visual, hecho que calificó como un avance importante en la construcción de una institución más incluyente y humana.

Su incorporación nos coloca a la vanguardia en la atención y apertura de oportunidades para las personas con discapacidad. Es una muestra de que estamos construyendo una institución más incluyente y humana. Enrique Galindo, alcalde de San Luis Potosí

Con la formación de esta Cuarta Generación de Policías de Proximidad, el Gobierno de San Luis Capital fortalece una estrategia de seguridad basada en la profesionalización, la justicia cívica, la inclusión social y la cercanía con las familias potosinas.