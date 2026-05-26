El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó el arranque del Diplomado en Alto Mando Policial, un programa nacional que reúne a altos mandos de corporaciones de seguridad de 24 capitales estatales del país.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de la Capital para fortalecer la profesionalización policial y consolidar modelos de seguridad más modernos, humanos y eficientes.

Enrique Galindo impulsa nuevo modelo de seguridad municipal con apoyo del INAP

Durante la presentación del diplomado, el alcalde destacó que este proyecto busca transformar la visión tradicional de las corporaciones policiales mediante una formación estratégica y directiva que permita mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones locales.

Enrique Galindo señaló que la alianza entre el Gobierno de la Capital, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Asociación de Ciudades Capitales de México tiene como objetivo sentar las bases de un modelo nacional de seguridad municipal, reconociendo que las policías locales son el primer contacto con la ciudadanía en tareas de prevención y atención social.

Asimismo, resaltó que el INAP es una de las instituciones más reconocidas del país en materia de formación pública, por lo que su participación garantiza capacitación de alto nivel para las corporaciones participantes.

Por su parte, el presidente del INAP, Eber Omar Betanzos Torres, reconoció el trabajo realizado por la administración municipal en materia de seguridad y aseguró que los resultados positivos en percepción ciudadana reflejan el fortalecimiento institucional impulsado desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

También afirmó que la profesionalización policial debe convertirse en una política permanente para construir corporaciones modernas, confiables y cercanas a la población.

Enrique Galindo impulsa profesionalización policial con diplomado nacional en San Luis Potosí. (Cortesía)

Diplomado en Alto Mando Policial fortalecerá liderazgo e inteligencia policial en San Luis Potosí

El Diplomado en Alto Mando Policial tendrá una duración de 136 horas en modalidad híbrida e incluirá formación especializada en inteligencia policial, liderazgo institucional, análisis criminal, coordinación interinstitucional, gestión estratégica, justicia cívica y toma de decisiones en escenarios complejos.

El programa busca fortalecer tanto las capacidades gerenciales como operativas de mandos medios y directivos, con un enfoque centrado en la legalidad, la proximidad social y el servicio a la ciudadanía.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, señaló que este esfuerzo representa una coordinación efectiva entre instituciones para mejorar los resultados en seguridad pública y reforzar la preparación de quienes tienen responsabilidades de mando.

A su vez, el secretario ejecutivo de la Asociación de Ciudades Capitales de México, Adán Larracilla, destacó la relevancia nacional del diplomado, al contar con la participación de representantes de 24 de las 31 capitales estatales del país.

Con este programa, el Gobierno de la Capital busca posicionar a San Luis Potosí como referente nacional en innovación institucional y fortalecimiento policial, apostando por corporaciones más profesionales, cercanas y eficientes.