El alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha la Ruta de la Salud 3.0, una nueva etapa del programa que ahora integra un módulo semifijo para brindar atención médica gratuita, continua y de calidad a la población en San Luis Capital.

El arranque se realizó a través del DIF Municipal encabezado por Estela Arriaga Márquez, con servicios que incluyen consulta general, estudios clínicos, medicamentos y apoyos funcionales, ampliando el alcance de esta estrategia social.

Ruta de la Salud 3.0 fortalece atención médica gratuita y cercana en San Luis Capital

Estela Arriaga destacó que este programa representa cercanía con las familias y atención directa a su bienestar, al consolidar un modelo que desde 2022 ha permitido acercar servicios médicos a quienes más lo necesitan.

Subrayó que la estrategia ha facilitado que miles de personas accedan por primera vez a atención médica cerca de sus hogares, sin costos ni traslados complicados, en un esquema que también prioriza escuchar y acompañar a la población.

Por su parte, Enrique Galindo señaló que el programa ha evolucionado al incorporar análisis clínicos, medicamentos y detección oportuna de enfermedades como cáncer de mama y próstata, fortaleciendo su enfoque integral.

Estela Arriaga y Enrique Galindo lanzan Ruta de la Salud 3.0 en San Luis Capital. (Cortesía)

Enrique Galindo impulsa modelo de salud integral con módulo fijo y mayor cobertura

El alcalde resaltó que la incorporación de un espacio fijo de atención marca un nuevo paso para consolidar la Ruta de la Salud como una política pública efectiva, reconocida con el sello de Garantía de Bienestar por su impacto social.

En el evento, el periodista Francisco Zea reconoció el programa como una estrategia clara que mejora la calidad de vida, mientras que beneficiarios señalaron su impacto directo en las colonias.

Con más de 102 mil servicios otorgados, 31 mil personas atendidas y 24 mil apoyos entregados en 584 rutas, la Ruta de la Salud 3.0 inicia una nueva etapa para ampliar su cobertura y consolidarse como un modelo cercano, resolutivo y enfocado en el bienestar integral de las familias potosinas.