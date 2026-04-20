El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, resaltó la estrategia de seguridad implementada en la capital, sustentada en una inversión superior a 433 millones de pesos durante los últimos tres años para fortalecer a la Policía Municipal.

Como parte de este esfuerzo, en 2026 se destinan 152 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, consolidando una política continua de fortalecimiento institucional.

El edil destacó que estos avances han permitido mejorar la evaluación de la corporación, que pasó de estar entre las peor calificadas en 2021 a posicionarse actualmente entre las mejores del país.

Enrique Galindo refuerza seguridad en San Luis Capital con inversión histórica

El alcalde explicó que los recursos se han enfocado en la profesionalización de los elementos, así como en la adquisición de patrullas, chalecos, uniformes y tecnología de radiocomunicación, además de herramientas como cámaras corporales.

También señaló que la estrategia contempla certificaciones, incentivos económicos por desempeño y aumentos salariales, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y fortalecer el compromiso de la corporación.

De acuerdo con el edil, estas acciones ya reflejan resultados positivos en la percepción de seguridad, que ha alcanzado su mejor nivel en más de una década, según datos oficiales.

Asimismo, indicó que la incidencia delictiva mantiene una tendencia a la baja, con una reducción superior al 10 por ciento en 2025, además de una disminución en distintos tipos de robo al inicio de 2026.