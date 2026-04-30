En el marco del Tianguis Turístico 2026, Enrique Galindo Ceballos firmó un convenio de colaboración con la Ciudad de México para fortalecer la promoción conjunta y aprovechar el potencial turístico rumbo al Mundial 2026.

La firma se realizó junto a Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

San Luis Capital busca atraer turistas del Mundial 2026

El alcalde subrayó que esta alianza permitirá captar parte de los más de 5.5 millones de visitantes que se esperan en México, además de posicionar a San Luis Capital como un destino con oferta turística sólida.

Estamos en el centro, en el corazón de las tres sedes mundialistas, y esta es una gran oportunidad para impulsar el turismo con productos ya consolidados. Enrique Galindo, alcalde en San Luis Capital.

Asimismo, destacó que la capital potosina se consolida como un referente en turismo inclusivo, con iniciativas que permiten a personas con discapacidad vivir una experiencia turística plena.

El convenio contempla acciones de promoción conjunta, el fortalecimiento de la conectividad entre ambas ciudades y el intercambio de estrategias para impulsar la oferta turística, con énfasis en cultura, gastronomía y experiencias incluyentes.

Con esta alianza, San Luis Capital busca detonar el crecimiento económico y posicionarse en el escenario nacional e internacional de cara al Mundial 2026.