El empresario mexicano Juan José Arellano Hernández, Presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, asistió por invitación oficial de la Casa Blanca a la recepción conmemorativa del Mes de la Herencia Hispana, celebrada este miércoles y encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Es la segunda ocasión en que el empresario forma parte de esta celebración, lo que representa un reconocimiento a una trayectoria empresarial que hoy se traduce en empresas con presencia a nivel nacional, proyectos icónicos en el noroeste del país, con presencia nacional y proyección internacional.

El empresario mexicano Juan José Arellano acude a la Casa Blanca (cortesía )

El Mes de la Herencia Hispana, que se conmemora en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre, reconoce las aportaciones de las comunidades hispanas a la historia, la cultura y la economía de ese país.

La presencia de un empresario mexicano en esta conmemoración subraya que la aportación de México a Estados Unidos también es empresarial, en un momento en que la relación comercial entre ambos países, socios en el T-MEC, es clave para la inversión y las cadenas de suministro de América del Norte.

Durante su mensaje, el mandatario estadounidense rindió homenaje a los que llamó “innumerables patriotas hispanoamericanos” a lo largo de la historia de su país.

Describió a la comunidad hispana como trabajadora y agradeció el apoyo que, dijo, ha recibido de ella desde el inicio de su carrera política.

Un reconocimiento al empresariado mexicano

Arellano Hernández, quien asistió acompañado de su esposa, Rebeca Tirado de Arellano, expresó que es muy grato ser invitado a eventos de esta magnitud y convivir con líderes de la comunidad hispana.

Y, sobre todo, percatarte de la importancia que como país nosotros jugamos dentro de las decisiones de Estados Unidos. Juan José Arellano Hernández, empresario mexicano

El empresario mexicano señaló que este tipo de encuentros lo motivan a seguir apostando por el desarrollo de México y a fortalecer la relación comercial México-Estados Unidos, principal socio comercial del país, con proyectos que generen inversión, empleo y oportunidades.

Una trayectoria empresarial con proyección internacional

La invitación llega meses después de que, en febrero de este año, Arellano Hernández recibiera el Premio al Mejor Empresario del Año en la Hispanic Prosperity Gala 2026, celebrada en Palm Beach, Florida, y organizada por Latino Wall Street.

El galardón distingue a líderes hispanos cuya trayectoria y visión estratégica generan desarrollo económico con sentido social más allá de sus fronteras, y reconoció su labor al frente de Grupo ARHE, grupo fundado en hace más de 20 años con presencia en los sectores inmobiliario, hotelero, educativo y gastronómico, que genera miles de empleos directos e indirectos.

La participación de este año se suma a una relación de varios años con The Hispanic 100 Foundation, organización que ha invitado al Presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE a diversos eventos en Estados Unidos.

En 2025 asistió por primera vez a la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca.

En 2023 apadrinó al equipo Amazonas de Yaxunah, de Yucatán, en un partido amistoso en el Chase Field, casa de los Arizona Diamondbacks, y en 2024 lanzó la primera bola en un partido de beisbol en el Petco Park, en San Diego.

Arellano Hernández inició sus empresas en su natal Mazatlán, Sinaloa, y en los últimos años llevó su visión más allá de la frontera en el sector gastronómico, que abrió primero en San Diego, California, y que después trajo a México.

El empresario mexicano Juan José Arellano acude a la Casa Blanca (cortesía )

Proyectos icónicos en el noroeste del país

En Mazatlán, construyó el primer parque logístico-industrial de clase mundial de la región, a 25 minutos de la ciudad y puerto: el Mazatlan Logistics Center, MLC.

La primera etapa fue inaugurada en octubre de 2025, e integra un Recinto Fiscalizado Estratégico, con capacidad para más de 200 mil toneladas al año.

El MLC es una plataforma logística que representa la oportunidad de atraer empresas trasnacionales en el Pacífico mexicano bajo el contexto del T-MEC y la relocalización industrial.

En el área inmobiliaria, Grupo ARHE construye y promociona la venta de Stelarhe, complejo residencial de lujo frente al Malecón de Mazatlán, integrado por dos torres de 30 niveles, con 135 metros de altura.

Su arquitectura, cuyas formas evocan las velas de un barco y el movimiento del mar, lo convierte en un nuevo ícono del puerto

El empresario mexicano Juan José Arellano acude a la Casa Blanca (cortesía )

Con esta visita, Grupo ARHE reafirma su convicción de que la herencia también construye puentes: desde el noroeste de México, sus proyectos se colocan a la altura de los inversionistas de Estados Unidos y del mercado global.