El empresario sinaloense Juan José Arellano Hernández, presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, participará en la cena de celebración del Mes de la Herencia Hispana que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en la Casa Blanca, en Washington.

La invitación fue extendida por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y por Mario Rodríguez, presidente de The Hispanic 100 Foundation.

Juan José Arellano de Grupo ARHE asistirá a la Casa Blanca para festejo del Mes de la Herencia Hispana. (Cortesía)

¿Qué es el Mes de la Herencia Hispana?

El Mes de la Herencia Hispana se instituyó en 1968 como un reconocimiento a la contribución e influencia de los hispanos en la economía, la sociedad y la cultura de Estados Unidos. Este 2025, la Casa Blanca será la sede de su celebración oficial.

Juan José Arellano y su papel en conmemoraciones hispanas en EU

El presidente de Grupo ARHE ya ha participado en celebraciones previas. En 2024 fue invitado a lanzar la primera bola en un partido de béisbol en el Petco Park, como parte de los festejos.

En 2023 acompañó al equipo Amazonas de Yaxunah, Yucatán, en un partido amistoso en el Chase Field, casa de los Arizona Diamondbacks, dentro de las actividades de la fiesta de hispanidad.

Además, en noviembre de 2024, formó parte de la comunidad de inversionistas mexicanos que se reunió en la residencia Mar-a-Lago, Florida, con el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.