Con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado entre la iniciativa privada y el gobierno, el Grupo AHRE y Paquetexpress realizaron una donación significativa a la Secretaría de Marina (SEMAR) de Mazatlán, con el objetivo de mejorar la seguridad y capacidad operativa en el puerto.

Grupo AHRE y Paquetexpress realizan donación millonaria a SEMAR

Juan José Arellano Hernández, presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, encabezó la donación resaltando que la seguridad pública se lleva a cabo con responsabilidad y colaboración entre sociedad, empresas y autoridades. Posteriormente hizo la entrega de los artículos:

18 motocicletas BMW F 800 GS, con un valor superior a los 6.2 millones de pesos

Drones

Sistemas anti-drones

Equipo de protección

10 hectáreas de terreno en el Mazatlán Logistics Center, valuadas en 280 millones de pesos, donde la SEMAR proyecta la construcción de una Brigada y un Batallón de Infantería de Marina

Por su parte, Paquetexpress hizo la entrega de un buque tipo RO-RO/Pasajeros, valorado en 78 millones de pesos, el cual será destinado para reforzar las capacidades logísticas, operativas y de respuesta ante emergencias.

Grupo ARHE y Paquetexpress realizaron una donación histórica a la SEMAR (FB: De aquí para allá Mazatlán)

Sector privado contribuye a entornos seguros para visitantes en Mazatlán

Durante el evento, la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, señaló que estas acciones son parte de un modelo de colaboración entre el sector privado y el gobierno, trabajo que tiene como objetivo beneficiar a la ciudadanía.

“Este tipo de donaciones generan un círculo virtuoso de crecimiento y seguridad para Mazatlán. A nombre de las y los mazatlecos, agradecemos a Grupo ARHE y a Paquetexpress por su compromiso con la ciudad” Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal de Mazatlán

Mientras que Arellano Hernández destacó que el objetivo de la donación es fortalecer la seguridad y sumar esfuerzos para generar entornos más seguros y tranquilos en Mazatlán.

Gobierno de Mazatlán presenta Zona Dorada Oasis Turístico

Durante el mismo evento se dio a conocer el programa Zona Dorada Oasis Turístico, un esquema piloto que busca reforzar la seguridad en el corredor turístico del puerto, con presencia permanente, reducción de tiempos de respuesta y uso de tecnología en tiempo real.

El comandante de la Cuarta Región Naval, el vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval, se encargó de recibir los donativos en representación del secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, donde aseguró que la donación del terreno permitirá el desarrollo de infraestructura naval para ampliar la presencia de la Marina en la región.

“Estas acciones fortalecen de manera directa las capacidades operativas de la Secretaría de Marina y reflejan una visión responsable con el desarrollo, la seguridad y el bienestar social de Mazatlán” Vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval, comandante de la Cuarta Región Naval

Con estas estrategias, el Grupo AHRE reafirmó su compromiso como empresa socialmente responsable, garantizando el desarrollo económico para el fortalecimiento institucional y el bienestar comunitario.