Cinthia Tamez, de 33 años, habría matado a su familia luego de discutir con su pareja en Montemorelos, Nuevo León, según investigación.

De acuerdo con la Fiscalía De Nuevo León, la mujer habría disparado en contra de su pareja, Leodegario Moya y sus 3 hijos menores de edad, luego de una discusión.

A pesar de que esta es una de las líneas de investigación tras el homicidio de 2 adultos y 3 menores de edad, la fiscalía no descarta la participación de una tercera persona en los hechos.

Cinthia Tamez sería la responsable del homicidio de sus hijos y su pareja

De acuerdo con el fiscal Javier Flores Saldívar, durante la noche del 29 y la madrugada del 30 de septiembre ocurrió el multihomicidio de la familia de Cinthia Tamez.

Las primeras indagatorias señalan que Cinthia habría estado bebiendo junto con Leodegario Moya durante la noche y, en algún punto, comenzaron a discutir.

El fiscal de Nuevo León señaló que se cree que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera esperó a que Leodegario se quedara dormido para dispararle.

Los disparos habrían provocado que sus hijos, Bruno y Christian, de 11 y 12 años, bajaran a la sala, donde también les habría disparado.

Luego, Cinthia habría tomado a su hijo menor, Gustavo, de casi 3 años, para abordar su camioneta.

Sin embargo, luego de avanzar algunos metros, le habría disparado al menor para luego quitarse la vida, esto en el Fraccionamiento Los Fresnos, Montemorelos.

El fiscal señaló que todas las muertes fueron provocadas con una pistola automática calibre 38 que le habría sido regalada a Cinthia días antes de los homicidios.

Cabe destacar que las investigaciones continúan y se entrevistará a los vecinos para determinar cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, en la zona no hay cámaras de seguridad.