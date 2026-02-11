El empresario Juan José Arellano Hernández, presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, fue reconocido con el Premio al Mejor Empresario del Año, reconocimiento que entrega el Comité de la Hispanic Prosperity Gala a los líderes cuya trayectoria y visión han trascendido y han generado desarrollo económico con sentido social.

Grupo ARHE impulsa desarrollo económico con visión sostenible

La ceremonia se llevó a cabo en The Mar-A-Lago Club, en Palm Beach, Florida, durante la Hispanic Prosperity Gala, uno de los encuentros más relevantes y exclusivos del liderazgo empresarial hispano.

Este evento se ha consolidado como una plataforma donde líderes globales, tomadores de decisiones y visionarios, impulsan la prosperidad económica y fortalecen vínculos entre Estados Unidos y América Latina.

Grupo ARHE impulsa proyectos estratégicos con impacto económico y social (Cortesía)

Arellano Hernández se ha destacado por impulsar proyectos que funcionan como motores económicos y que contribuyen a la transformación de zonas urbanas, lo que ha fortalecido el entorno social y ha impactado positivamente en comunidades.

Grupo ARHE fue fundado en Mazatlán, Sinaloa, en 2003, siendo un grupo empresarial especializado en infraestructura, turismo y servicios, con presencia en el sector inmobiliario, hotelero, educativo y gastronómico.

A más de 20 años de su fundación, ha generado más de dos mil 500 empleos directos e indirectos en México, consolidándose como una de las empresas más importantes del norte del país.

Entre los proyectos más reconocidos de Grupo ARHE destaca la Torre Stelarhe, desarrollo inmobiliario en Mazatlán que fortaleció la identidad urbana y posicionó a la ciudad como destino en evolución. El Mazatlán Logistic Center es otro de los proyectos estratégicos que impulsa el comercio y ha fortalecido la conectividad entre México, Estados Unidos y Canadá.

Hispanic Prosperity Gala reunió a figuras internacionales

El presidente de Argentina, Javier Milei tuvo una participación destacada en la ceremonia, donde destacó la trascendencia global del evento y el peso del reconocimiento recibido.

Entre los ganadores de la Hispanic Prosperity Gala, destacan: