Elisia Education Hub reafirma su compromiso con el deporte universitario al presentar oficialmente a sus equipos representativos Red Wolves de basketball, que participarán en las ligas ABE, CONDDE y CONADEIP durante la temporada 2025.

En esta edición, la institución contará con dos equipos: uno que competirá en las ligas CONDDE y CONADEIP, dentro de la categoría Juvenil C, y otro que representará a Elisia en la Liga ABE División II.

Este logro fue posible gracias al campeonato obtenido el año pasado en la Liga de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP) Primera Fuerza, que otorgó el pase directo a la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE).

Una nueva era para el Basketball universitario de Elisia Education Hub

Otro hecho significativo es que el Auditorio Arteaga, en Querétaro, será la casa oficial de los Red Wolves.

El sábado 20 de septiembre a las 12:00 horas se celebrará el primer partido en casa, marcando el inicio de una nueva era para el basketball universitario de Elisia Education Hub.

Este equipo demuestra disciplina, carácter y una gran pasión por el deporte. Estamos listos para competir al más alto nivel en ABE, CONDDE y CONADEIP y, sobre todo, para formar líderes dentro y fuera de la cancha Gilberto López Pérez, Head Coach de Basketball

La participación simultánea en las ligas ABE, CONDDE y CONADEIP posiciona a Elisia Education Hub en la élite del deporte universitario, brindando a sus estudiantes-atletas la oportunidad de competir bajo estándares de alto rendimiento y proyectarse hacia escenarios nacionales e internacionales.

Con la temporada Basketball 2025 en marcha, los Red Wolves buscan consolidarse como referentes de disciplina, pasión y espíritu competitivo. Con este evento, Elisia Education Hub reafirma su compromiso con el deporte como una plataforma de crecimiento integral, fortaleciendo la unión entre comunidad, familia y universidad.