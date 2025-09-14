Michoacán registra avances importantes en educación e infraestructura gracias al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien destacó estos logros durante el informe regional en Morelia ante miles de personas.

El gobernador resaltó la puntualidad en los pagos a docentes, posicionando a Michoacán como uno de los estados que más ha reducido el rezago educativo.

“Así es como hemos sacado adelante la educación en Michoacán, con una mujer científica, como la presidenta”, señaló Bedolla.

Michoacán impulsa educación e infraestructura con Sheinbaum y Bedolla: teleféricos y pagos puntuales a docentes (Cortesía)

En materia de infraestructura, Michoacán invierte 5 mil 100 millones de pesos en la construcción de teleféricos en Morelia y Uruapan, sin generar deuda pública. Además, se impulsa la modernización del Puerto de Lázaro Cárdenas, la rehabilitación de carreteras federales y la ampliación a cuatro carriles de la Autopista Siglo XXI, así como la infraestructura de salud con nuevos hospitales en Maruata y Arantepacua.

Sheinbaum beneficia a Michoacán con más de 1 millón de apoyos de programas del Bienestar

La presidenta Sheinbaum destacó que 1 millón 294 mil 953 personas se benefician con los programas del Bienestar, con una inversión de 35 mil 523 millones de pesos. Entre los apoyos se incluyen:

Pensión para Adultos Mayores : 571 mil 906 beneficiarios

: 571 mil 906 beneficiarios Pensión para personas con discapacidad : 39 mil 748

: 39 mil 748 Becas para jóvenes y estudiantes : 127 mil 899 en preparatoria, 13 mil 846 universitarios, y 129 mil 728 niñas y niños en nivel básico

: 127 mil 899 en preparatoria, 13 mil 846 universitarios, y 129 mil 728 niñas y niños en nivel básico Programas agrícolas y de producción : 79 mil 865 pequeños productores apoyados, 75 mil 891 fertilizantes gratuitos, y 10 mil 525 beneficiarios de Sembrando Vida

: 79 mil 865 pequeños productores apoyados, 75 mil 891 fertilizantes gratuitos, y 10 mil 525 beneficiarios de Otros apoyos sociales: 267 mil 103 personas reciben leche para el Bienestar, 3 mil 789 escuelas se renuevan mediante La Escuela es Nuestra, y 119 mil 510 mujeres de 60 a 64 años reciben Pensión Mujeres Bienestar

Al evento asistieron autoridades federales y estatales, incluidas las secretarias de Gobernación, Cultura, Medio Ambiente y Mujeres, así como los responsables de Educación y Bienestar, reforzando el compromiso del gobierno con la modernización de Michoacán y el bienestar de sus habitantes.