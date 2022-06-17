La excandidata de la coalición Va por Hidalgo para la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, pedirá que se anulen los resultados de las elecciones en Hidalgo 2022 del pasado 5 de junio.

De acuerdo con la periodista Azucena Uresti, la excandidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Carolina Viggiano, anunció que pedirá en tribunales la anulación de las elecciones en Hidalgo 2022.

Esto porque Carolina Viggiano considera que hay elementos para sentar un precedente en la materia, por lo que impugnará en tribunales.

A través de sus redes sociales, la candidata de la coalición Va por Hidalgo, presentó argumentos para demostrar que Morena no ganó las elecciones en Hidalgo 2022 de manera legítima.

Carolina Viggiano (Carolina Viggiano)

Carolina Viggiano acusa que AMLO la atacó durante el proceso electoral

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Carolina Viggiano acusó que en torno a las elecciones 2022 en Hidalgo, el presidente AMLO la atacó en varias ocasiones durante el proceso electoral.

“Durante el proceso electoral fueron varias las ocasiones en las que el presidente de la República me atacó desde La Mañanera. La primera vez fue el 25 de abril utilizando un video editado para asegurar que yo quería quitar los programas sociales; fue un engaño, una injuria que afectó mi imagen y la del proceso electoral”. Carolina Viggiano

En ese sentido, Carolina Viggiano anunció que el día de ayer, 15 de junio, el Tribunal Electoral Federal ordenó al Tribunal de Hidalgo, corregir la plana y analizar los comentarios que tuvo el presidente en tono crítico en su contra.

Además, la excandidata del PAN-PRI-PRD, acusó que hubo intervención de servidores públicos durante toda la campaña, por lo que Julio Menchaca, candidato de Morena, ganador de las elecciones 2022 en Hidalgo, tuvo la intervención directa y activa de funcionarios y del mismo presidente AMLO.

Julio Menchaca se proclama virtual gobernador en elecciones Hidalgo 2022 en conferencia de prensa (Julio Menchaca / Captada de video)

Morena pagó pauta ilegal por videos editados y sembró miedo en la población: Carolina Viggiano

Sobre el video editado que AMLO difundió en su contra en La Mañanera, Carolina Viggiano aseguró que Morena pagó pauta ilegal de esos videos en todo el estado así como también sembró miedo en la población.

Este miedo correspondería a que el partido amenazó con que si no se votaba por ellos, se retirarían los programas sociales.

“Hay que agregar que Morena pagó pauta ilegalmente de esos videos en todo el estado y los hizo llegar a todos los beneficiarios de programas sociales, adultos mayores, que en Hidalgo suman 244 mil, haciéndoles creer que eso era real. Además, sembró el miedo en la población de que los programas sociales se acabarían si no votaban por Morena”. Carolina Viggiano

Carolina Viggiano denuncia que Morena rebasó el tope de gastos en campaña

Además, Carolina Viggiano también argumentó que Morena rebasó el tope de gastos en campaña para las elecciones en Hidalgo 2022, lo que es motivo de nulidad de los resultados.

“Morena rebasó el tope con 97 millones más de lo que informaron como lo estamos acreditando en el documento de impugnación, por eso estamos ejerciendo esta acción de nulidad”. Carolina Viggiano

Por todo lo anterior, Carolina Viggiano aseguró que la noche de este jueves 16 de junio, la coalición Va por Hidalgo, presentará la impugnación de la elección del pasado 5 de junio.