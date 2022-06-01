Carolina Viggiano es la candidata de “Va por Hidalgo” a la gubernatura del estado de Hidalgo en estas elecciones 2022 la cuales están próximas a celebrarse este 5 de junio.

Este próximo 5 de junio los votantes tendrán que decidir cuál es su mejor opción entre los candidatos de Hidalgo para gobernador, y entre sus opciones está Carolina Viggiano.

La candidata de “Va por Hidalgo” tiene una maestría en Comunicación Política especializada en desarrollo urbano, violencia política de género, inteligencia política y de género, y prácticas docentes.

Mientras que en su carrera en la política ha sido diputada local y destaca según su página web de candidata haber gestionado recursos para el desarrollo de Hidalgo, y como diputada federal ha representado a Hidalgo cuatro veces.

Estas son las 13 propuestas de Carolina Viggiano como candidata a la gubernatura de Hidalgo

Tren Tolteca Tarjeta “La Contenta”: beneficio económico bimestral a las mujeres Banco Rosa: créditos y asesorías financieras a las mujeres de Hidalgo Celulares, tabletas e internet para todos Darle campo al campo: dar equipo y mejorar el campo de Hidalgo, así como la instalación de escuelas dedicadas a este sector Chequera de la salud: servicios de salud gratuitos Comedores comunitarios Atención a los adultos mayores con la “Casa de salud” Bienestar animal: Cero tolerancia al maltrato animal. Cárcel y multas a maltratadores. Apoyo a rescatistas y refugios, servicio veterinario, además de un programa permanente de esterilización en todo el estado Pavimentación y rehabilitación de caminos rurales Más seguridad en el estado de Hidalgo Salvaguardar la integridad ambiental de Tula, Hidalgo Inscripción cero pesos: eliminara las cuotas de inscripción en las universidades públicas de Hidalgo y el incremento de becas para los estudiantes

¿Cómo va la intención del voto en Hidalgo para las elecciones 2022 según Metrics MX?

Según la encuesta MetricsMX en su último corte del 30 de mayo sobre la intención del voto en las elecciones 2022 para la gubernatura del estado de Hidalgo, los encuestados prefirieron al candidato de Juntos Haremos Historia por Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar con un 60.9 % de la votación.

Mientras que la candidata Carolina Viggiano de Va por Hidalgo’ (PAN, PRI y PRD) quedaría en un segundo lugar con un 28.3%, y los otros candidatos quedarían de la siente manera:

Francisco Xavier Berganza Escorza de Movimiento Ciudadano alcanza el 5.8 % de la intención de voto

José Luis Lima Morales del Partido Verde Ecologista de México con el 5 % de los votos