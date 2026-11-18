Una aeronave con matrícula XB-MKC cayó en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, específicamente en el municipio de Apodaca, Nuevo León, cerca del Aeropuerto del Norte.

El accidente ocurrió poco después del despegue, provocando que la aeronave cruzara los carriles y se incendiara en un lote baldío, lo que generó una densa columna de humo negro y bloqueó el tránsito en ambas direcciones.

Aunque las primeras informaciones indicaban que no había confirmación sobre víctimas, fuentes oficiales señalaron posteriormente que los seis tripulantes a bordo fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica sin que sus vidas corrieran peligro.

Aeronave se desplomó e incendió frente al Aeropuerto del Norte en Nuevo León

El 18 de noviembre, una aeronave Piper Malibu 46 con matrícula XB-MKC se desplomó e incendió sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Apodaca, Nuevo León, frente al Aeropuerto del Norte y cerca del entronque a Salinas Victoria.

Tras despegar o salir del perímetro de la terminal aérea, la aeronave perdió el control, cruzó los seis carriles de la carretera e impactó en un terreno despoblado a orillas de la vía, donde se incendió provocando una densa columna de humo.

Se identificó como una aeronave ligera, quedando pendiente por determinar por parte de las autoridades aeronáuticas si realizaba un vuelo privado o de taxi aéreo.

Despegó de las instalaciones del Aeropuerto del Norte con destino a la ciudad de Poza Rica, Veracruz.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos y la Guardia Nacional acudieron al sitio para sofocar por completo el fuego.

Las labores de auxilio provocaron el cierre y paro total del tránsito en ambos sentidos de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

¿Por qué la aeronave se desplomó e incendió frente al Aeropuerto del Norte en Nuevo León?

De acuerdo con los reportes de Protección Civil y de los cuerpos de auxilio, la causa preliminar del accidente fue una pérdida de potencia en el motor de la avioneta poco después de despegar del Aeropuerto del Norte.

Sin embargo, las autoridades señalaron que se desconocen los motivos o circunstancias precisas que ocasionaron dicha falla mecánica.

Por ello, las autoridades aeronáuticas correspondientes serán las encargadas de realizar las investigaciones y peritajes necesarios para esclarecer la causa exacta del siniestro.

A bordo viajaban seis personas (el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros). Todas las personas sobrevivieron y no sufrieron lesiones que pusieran en riesgo su vida, siendo trasladadas a unidades médicas para su valoración.

Aeronave cae y se incendia frente al Aeropuerto del Norte en Nuevo León (Protección Civil Nuevo León / Facebook )

Las víctimas fueron identificadas por Protección Civil estatal como:

Tripulación: David Corona Cabrero (41 años) y Alan Adrián Cuevas Loo (25 años).

Pasajeros: José Luis Villaseñor Sánchez (56 años), Armando Ezequiel Mata (42 años), Carlos de Alejandro Castillo Pérez (40 años) y Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso (36 años)

El fuego fue sofocado en su totalidad por el cuerpo de Bomberos de Nuevo León con el apoyo de Protección Civil estatal y municipal, el Centro Regulador de Urgencias Médicas y la Guardia Nacional.