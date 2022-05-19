El presidente del PRI, Alejandro Moreno, acusó al gobierno federal de realizar ataques desde Palacio Nacional, contra la candidata del PRI a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano.

Esto ocurrió en Hidalgo, donde Alejandro Moreno dio una conferencia de prensa para denunciar la intromisión electoral por parte del gobierno federal.

Alejandro Morena acusa ataques contra Carolina Viggiano en Hidalgo (Vía Twitter / Alejandro Moreno)

PRI acusa al gobierno federal de hacer intromisión electoral

En las últimas semanas de Mayo, el PRI ha acusado al gobierno federal de intervenir en el proceso electoral de las candidaturas a la gubernatura de varios estados.

En contexto, será el próximo 5 de junio que 6 estados de México tendrán elecciones para elegir gobernador; los cuales son:

Aguascalientes

Durango

Hidalgo

Oaxaca

Quintana Roo

Tamaulipas

Tan sólo el día de ayer, miércoles 18 de mayo, el líder del PRI, Alejandro Moreno, anunció que interpondría una denuncia contra los siguientes funcionarios públicos:

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

Adán Augusto López, secretario de Gobernación

Esto porque los acusa de hacer intromisión electoral al asistir a los eventos de promoción de los candidatos de Morena a la gubernatura de los estados mencionados.

En tanto, Alejandro Moreno también señaló al presidente AMLO de intervenir en el proceso electoral y el pasado 11 de mayo dijo que lo denunciaría ante las autoridades electorales.

Esta acusación fue sustentada con que el presidente AMLO ha “atacado” a la candidata del PRI, Carolina Viggiano en sus conferencias matutinas, pero ha externado su apoyo al candidato de Morena como futuro gobernador de Hidalgo.

Alejandro Moreno en Hidalgo (Vía Twitter / Alejandro Moreno)

En Hidalgo, Alejandro Moreno acusa públicamente al gobierno federal de atacar a Carolina Viggiano

Con base en lo anterior es que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dio una conferencia de prensa en Hidalgo donde acusó públicamente al gobierno federal de intervenir en las elecciones 2022 desde Palacio Nacional.

Sobre esto, el PRI dijo mediante un tuit que el gobierno federal de Morena “están desesperados” pues aseguró que “saben (el gobierno federal) que van a perder”.

“Están desesperados, saben que van a perder por eso atacan a Carolina Viggiano desde Palacio Nacional.” PRI

PRI da a conocer conferencia de prensa de Alejandro Moreno en Hidalgo. (Vía Twitter)

Finalmente, Alejandro Moreno comunicó en su cuenta de Twitter al término de su conferencia, que Morena está violando la ley al hacer intromisión electoral por su “desesperación”.

“¡MORENA ya se dio cuenta que va a perder la elección, por eso están desesperados violando la ley!” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno expone ataques del gobierno federal contra Carolina Viggiano (Vía Twitter)

¿Cómo va Carolina Viggiano como candidata a la gubernatura de Hidalgo?

De acuerdo con la encuesta MetricsMx al 2 de mayo, Carolina Viggiano de la coalición Va por México, conformada por el PAN-PRI-PRD, lleva el 31.8 por ciento de las preferencias de intención del voto poblacional para la gubernatura de Hidalgo.

Esto la coloca 16 puntos abajo del candidato Julio Ramón Menchaca, de la alianza Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, conformada por Morena-PT-Nueva Alianza; quien se coloca al principio de la lista con un 47.9 por ciento de las preferencias.