El PAN de Tabasco pidió la renuncia de Jorge Alberto Zavala Frías, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), luego de que presuntamente compartiera en su estado de WhatsApp un video relacionado con Daniel Casasús, aspirante de Morena a la alcaldía de Centro.

Kathia Bolio Pinelo, dirigente estatal del PAN en Tabasco, denunció el caso durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula. De acuerdo con la dirigente, Zavala Frías compartió un video de Casasús, a quien señaló como una persona cercana a Andrés Manuel López Beltrán.

“La semana pasada, el secretario ejecutivo del IEPCT (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco) subió a su red social de WhatsApp un video de promoción del preaspirante a coordinador de Morena, Daniel Casasús, llamando al voto y donde repartían periódicos de Regeneración. Con esto violó los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad e independencia” Kathia Bolio Pinelo, dirigente estatal del PAN en Tabasco

AN acusa a Jorge Alberto Zavala de violar principios de imparcialidad

La dirigente estatal del PAN sostuvo que la publicación atribuida al secretario ejecutivo del IEPCT habría vulnerado los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia que, según señaló, deben regir la actuación de las autoridades electorales.

“Exigimos la renuncia de Zavala Frías y presentaremos la denuncia correspondiente”, advirtió.

Bolio Pinelo también aseguró que varios partidos políticos han presentado denuncias relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña.

Además, acusó que Daniel Casasús ha sido beneficiado por integrantes de la familia López Beltrán, aunque no proporcionó mayores detalles sobre esta afirmación.

PAN pide a Elizabeth Nava exigir la renuncia de Zavala Frías

La dirigente panista también señaló a Elizabeth Nava, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y consideró que debería exigir la renuncia de su secretario ejecutivo por la publicación del contenido.

De acuerdo con Bolio Pinelo, el hecho de que Zavala Frías haya utilizado una cuenta personal para compartir el video no elimina, desde su perspectiva, la responsabilidad relacionada con el cargo que ocupa en el órgano electoral.

PAN asegura que consejeros del IEPCT han impedido la renuncia

La dirigente estatal del PAN afirmó que hasta cuatro consejeros del IEPCT han impedido que Jorge Alberto Zavala Frías deje su cargo, pese a la publicación del contenido en WhatsApp.

Asimismo, señaló que el secretario ejecutivo ya ofreció una disculpa pública, pero consideró que esta no es suficiente debido a la responsabilidad que tiene dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.