El Gobierno de Tabasco prepara el Presupuesto de Egresos 2027 con dos prioridades: mantener los programas sociales vigentes y ampliar la inversión en infraestructura, principalmente en caminos, carreteras, agua potable, drenaje y electrificación.

El gobernador Javier May Rodríguez informó que su administración ya trabaja en la integración del proyecto presupuestal, con el objetivo de que los recursos lleguen a los 17 municipios y atiendan las necesidades particulares de las comunidades.

Javier May contempla nuevas obras para Tabasco en 2027

Entre los proyectos previstos destaca la construcción de una planta potabilizadora en Frontera, así como un puente que permitirá mejorar la conectividad de localidades de la zona de La Unión, entre los municipios de Comalcalco y Paraíso.

La cartera de proyectos también contempla obras carreteras e hidráulicas en distintos puntos del estado, además de acciones de electrificación para mejorar la comunicación y los servicios en localidades que históricamente han enfrentado condiciones de aislamiento.

May Rodríguez señaló que los programas sociales continuarán durante 2027, entre ellos Pescando Vida y el programa de Vivienda. Asimismo, el presupuesto contemplará acciones en sectores como deporte, cultura y campo, con especial atención al sector primario.

Presupuesto 2027 de Tabasco tendrá seguimiento a las obras

El gobernador indicó que la estrategia de gasto público no se limitará a la planeación de proyectos, sino que también incluirá su supervisión y vigilancia directamente en territorio.

La administración estatal mantendrá recorridos por los municipios para verificar el avance de las obras y conocer de primera mano las necesidades de la población. Con ello, busca que la inversión pública se traduzca en infraestructura que contribuya al desarrollo de las comunidades.

De acuerdo con Javier May, este seguimiento permitirá mantener contacto con habitantes y centros integradores, además de dar continuidad a las acciones que se ejecuten durante el próximo ejercicio fiscal.