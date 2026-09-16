Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, abrió la posibilidad de que el partido guinda rehaga algunas de las encuestas para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, ante las dudas expresadas por aspirantes sobre el proceso.

“Yo soy de la idea, no es una decisión que tome unilateralmente, pero bueno, si fuera necesario rehacer una encuesta para que tengan certeza sus aspirantes, yo no lo vería ningún problema. De ahí en fuera, yo te diría, en las otras nueve entidades ha habido un cierre de filas, un reconocimiento” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena habló sobre el tema en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, luego del desacuerdo surgido en Zacatecas, donde Verónica Díaz fue seleccionada como coordinadora estatal.

Encuestas de Morena y encuestas espejo coinciden en resultados

Citlalli Hernández explicó que las casas encuestadoras contratadas para el proceso, así como las encuestas realizadas por Morena y las propuestas por los partidos aliados, suelen coincidir en los resultados para definir las coordinaciones estatales.

Además, adelantó que los resultados de las encuestas realizadas en viviendas fueron mostrados directamente a los aspirantes.

Sin embargo, reconoció que todavía podrían existir dudas de carácter técnico sobre el proceso o la metodología utilizada.

La dirigente morenista señaló que, hasta el momento, no existen problemas con los partidos aliados relacionados con las encuestas y que el proceso avanza en nueve estados, mientras permanecen pendientes otras siete entidades donde próximamente se definirán las coordinaciones estatales.

Citlalli Hernández señala que Ariadna Montiel también planteó revisar encuestas

Aunque Citlalli Hernández aclaró que no quiere comprometerse con la decisión de rehacer las encuestas, explicó que Ariadna Montiel también planteó la posibilidad de revisar los levantamientos realizados.

“En el único lugar donde se pidió una revisión técnica y que yo lo decía en reunión privada, evidentemente el derecho a la certeza y a la información de nuestros aspirantes es fundamental. Es en algunas dudas técnicas que se manifestaron en Zacatecas. No tenemos problema, la propia presidenta Ariadna Montiel planteó la posibilidad de que se revisen, digamos, como todos los levantamientos”. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Finalmente, Citlalli Hernández informó que Morena ya definió 10 coordinaciones estatales —seis encabezadas por mujeres y cuatro por hombres— y que todavía quedan siete por resolver.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones destacó que el movimiento ha crecido de manera significativa y cuenta con cuadros competitivos, por lo que consideró que uno de los principales retos será construir unidad rumbo a las elecciones de 2027.