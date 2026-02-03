El 2 de enero se inauguró el tramo completo del Tren El Insurgente y su apertura tuvo largas filas, así como miles de videos en TikTok y YouTube.

Ciudadanos acudieron a la apertura del Tren Insurgente del tramo Santa Fe-Observatorio, la cual es una nueva alternativa de modalidad entre la CDMX y Edomex.

Ciudadanos se formaron el larga filas para viajar en el Tren El Insurgente

Videos difundidos en TikTok y YouTube mostraron las largas filas que hicieron los ciudadanos para viajar en el Tren El Insurgente.

Muchos de los asientes a la inauguración acudieron por curiosidad y para supervisar las nuevas instalaciones, así como para comprobar la eficacia del transporte.

Un video compartido por la usuaria de TikTok Isabel Álvarez, muestra las filas que había en la estación Observatorio y compartió el tiempo de traslado a Santa Fe.

La usuaria destacó que de Observatorio a Santa Fe se hizo 8 minutos; anteriormente este recorrido duraba de una a hora y media.

La cuenta de TikTok Medios de Comunicación, cuestionó a varios ciudadanos sobre cuál sería la utilidad del Tren El Insurgente en sus vidas cotidianas.

Algunos mencionaron que facilitaría sus traslados al trabajo y podrían ver con más regularidad a sus familiares que viven en Toluca.

Otros expresaron que solo acudieron a lugar para conocer el Tren El Insurgente y pidieron a los ciudadanos cuidar las nuevas instalaciones, así como los trenes.

Videos sobre el Tren El Insurgente genera millones de vistas en redes sociales

Los videos donde el Tren El Insurgente se han vuelto tendencia en redes sociales, pues influencers han mostrado su funcionamiento y forma de uso.

Varios usuarios documentaron el momento en que el Tren El Insurgente dio su primer recorrido completo.

La cuenta de YouTube TelM reveló que las filas para ingresar al Tren El Insurgente eran tan largas, que tardó 45 minutos para abordar un tren el día de su inauguración.

El viaje de Observatorio a Lerma duró 38 minutos, mientras que a Zinacantepec fue de 60 minutos, según información de TelM.