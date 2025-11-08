La diputada local Zaira Cedillo rindió su informe legislativo y de gestión social, donde presentó los resultados de su trabajo en la LXII Legislatura del Estado de México. Durante su mensaje, destacó avances en educación, justicia social, derechos humanos, igualdad de género, inclusión y servicios públicos, pilares que, dijo, orientan su compromiso por la transformación de Ecatepec.

Ecatepec destaca acompañamiento institucional y compromiso

El evento contó con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

Durante su mensaje, Cedillo expresó su gratitud por el respaldo de la gobernadora y de los gobiernos, que aseguró que están transformando la política pública con sensibilidad, cercanía y resultados tangibles.

Zaira Cedillo destaca avances en educación, justicia y derechos humanos (Cortesía)

Asimismo, destacó que uno de los principales ejes de su gestión es el fortalecimiento educativo, pues la Jornada de Regreso a Clases llevó beneficios a 22 colonias de Ecatepec, atendiendo a más de tres mil niñas y niños que recibieron 10 mil servicios gratuitos.

Por otra parte, destacó la reconstrucción de la barda perimetral y el relleno de un socavón en la primaria Niño Artillero, además de la entrega de mochilas y materiales educativos en los Centros de Atención Múltiple.

Zaira Cedillo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos

En su informe, Cedillo enfatizó los resultados obtenidos mediante las Jornadas de Justicia para Todos, organizadas en conjunto con la Defensoría Pública del Estado de México y la Secretaría de Salud, donde se atendió a más de mil 500 personas con orientación jurídica, médica y social.

Asimismo, aseguró que estas acciones provocaron un hecho histórico en el municipio: la primera amnistía en Ecatepec, la cual permitió la libertad de Aurelio, un ciudadano que había sido encarcelado injustamente.

Zaira Cedillo destaca avances en educación, justicia y derechos humanos (Cortesía)

La diputada subrayó la importancia de las reformas que han tipificado la violencia química o ácida como delito grave; además, celebró la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

A estas acciones, sumó su propuesta de educación sexual integral y distribución gratuita de anticonceptivos, iniciativas que buscan construir una sociedad más informada, libre y equitativa, donde las mujeres puedan decidir sobre sus vidas sin miedo ni estigmas.

Ecatepec enfrenta la lucha contra el huachicoleo de agua

La legisladora recordó que Ecatepec ha enfrentado durante años graves problemas de desabasto, por lo que presentó una iniciativa para sancionar con mayor severidad el huachicoleo del agua, tanto a servidores públicos como a particulares que desvíen o comercialicen el recurso.

Cedillo reconoció además los avances logrados a partir de la Operación Caudal, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, gracias a la cual miles de familias de Ecatepec ya reciben agua directamente por la red, marcando un cambio tangible en la vida de las comunidades.

Zaira Cedillo destaca avances en educación, justicia y derechos humanos (Cortesía)

Finalmente, Zaira Cedillo reafirmó su compromiso con la ciudadanía ecatepense y aseguró que continuará trabajando para construir un municipio más justo, equitativo y con servicios dignos.