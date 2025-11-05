La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio a conocer que se ha hecho una inversión de mil 140 millones de pesos para pavimentación y repavimentación de vialidades, beneficiando a más de 300 colonias.

La mandataria señaló que con estos trabajos se logrará la recuperación de 799 vialidades, más de 654 mil metros cuadrados pavimentados y casi 500 kilómetros de calles intervenidas.

Azucena Cisneros mejora la seguridad pública con repavimentado

Cisneros Coss detalló que durante administraciones pasadas, las calles de Ecatepec se encontraban abandonadas en al menos un 80% y sin una sola pieza de maquinaria. Asimismo, señaló que en el 2025 se ha logrado la recuperación del 30% de vialidades.

El gobierno de Ecatepec busca recuperar las calles que han sido abandonas por administraciones pasadas (Cortesía)

Durante su mensaje aseguró que esta iniciativa tiene como objetivo regresar la paz al municipio, pues afirma que una calle pavimentada, sin bache y con luz, se siente más segura para las y los ciudadanos.

“Los vecinos pueden caminar tranquilos, los policías pueden patrullar sin obstáculos, los niños pueden jugar afuera, los comercios abren sus puertas y la vida regresa a las colonias. Eso es atender las causas de la inseguridad, por eso decimos con claridad: Cada calle pavimentada es también una acción de paz y de justicia” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Por su parte, el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, explicó que la inversión total es de mil 140 millones 817 mil 352.59 pesos, que sale de recursos propios y de los programas Alerta de Género por Desaparición, Alerta de Género por Feminicidio, Fortamum, Faismun, Fefom, Convenio Bienestar y Edomex y Convenio Conagua Edomex, solo en el rubro de vialidades.

Ecatepec apuesta por mejorar la calidad de vida

Además, se destacó que dentro de este plan se tiene proyectado que para realizar las obras y ahorrar un 60%, el municipio cuente con equipo propio para que las obras no sean por contrato.

Por otra parte, recordó que Ecatepec cuenta con un programa de bacheo, con recursos propios, por lo que se han atendido más de 31 mil baches en avenidas principales y secundarias.

Durante el evento, la mandataria recibió el tren de pavimentación del gobierno federal, que tiene un valor de 35 millones de pesos.

Finalmente, Azucena Cisneros agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y reafirmó su compromiso por mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la zona, así como mejorar la infraestructura y regresar la paz.