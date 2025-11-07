La alcaldesa Azucena Cisneros Coss reafirmó su compromiso para prevenir, atender y erradicar la violencia de género durante la vigésima octava sesión ordinaria de Cabildo, donde se aprobaron diversas modificaciones a los sistemas municipales de igualdad y protección social.

Ecatepec fortalece su sistema municipal para la igualdad de trato y oportunidades

El gobierno de Ecatepec aprobó la modificación en la integración del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, así como del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Ecatepec avanza con acciones firmes por la igualdad de trato y oportunidades (Cortesía)

La alcaldesa destacó que su administración impulsa una política integral para combatir las violencias de género, reconociendo la importancia de la sensibilización y capacitación de los servidores públicos.

Asimismo, señaló que el gobierno local mantiene las puertas abiertas a los colectivos de búsqueda y víctimas.

“Saben en todo momento que tienen las puertas abiertas (…), que tienen siempre toda mi colaboración, saben que cada que tienen alguna acción de búsqueda, nosotros ayudamos con todo lo que necesitan las organizaciones y, por supuesto, las víctimas. Sé que falta mucho por hacer, pero estamos avanzando” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Ecatepec aprueba reformas para fortalecer protección social y urbana

Durante la sesión también se aprobaron modificaciones en la integración de otros órganos municipales, como:

Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIMPINNA)

Comité Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil

Consejo Municipal de Población (COMUPO)

Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Metropolitano

Comisión Edilicia Transitoria de Movilidad

Asimismo, los integrantes del Cabildo votaron a favor de ampliar el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025, derivado de recursos del Gasto de Inversiones para el Desarrollo del Estado de México (GIDEM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Finalmente, se acordó turnar a comisiones edilicias el proyecto de reforma del Artículo 153 del Bando Municipal 2025, con el objetivo de actualizar la normatividad local en materia de mejora regulatoria y simplificación administrativa.