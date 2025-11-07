Durante la actual gestión municipal encabezada por Azucena Cisneros Coss, se han pavimentado con concreto hidráulico 75 calles de seis colonias de la Zona Norte de Ecatepec, a través del programa “Cimientos de Esperanza Mano a Mano”. Estas vialidades permanecieron en terracería por más de dos décadas.

Azucena Cisneros trabaja por la Zona Norte de Ecatepec

La alcaldesa inauguró la pavimentación de las calles Azafrán, Jacaranda, Encinos y Nogal en la colonia Potrero del Rey, con longitudes que van de 425 a 450 metros, marcando un cambio significativo para las familias que por años enfrentaron condiciones precarias.

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, destacó la colaboración ciudadana como pieza clave para hacer posible estas obras. Explicó que, gracias al esquema “Mano a Mano” (en el que el gobierno municipal aporta los materiales y la comunidad la mano de obra), los costos se reducen considerablemente.

Señaló que la pavimentación de la calle Azafrán tuvo una inversión de 1 millón 254 mil pesos, cuando el costo con una empresa privada habría superado los 3 millones 700 mil pesos.

Ramírez Brassetti detalló que en los primeros 10 meses de la administración se han pavimentado:

11 calles en Potrero del Rey,

9 en Playa Golondrinas,

20 en Luis Donaldo Colosio,

15 en San Francisco de Asís,

5 en Ejidos de San Andrés, y

15 en Ejidos de San Cristóbal, para un total de 75 calles rehabilitadas en la Zona Norte.

Azucena Cisneros reiteró que su gobierno continuará con la pavimentación de más calles en esta región, una de las más rezagadas por administraciones anteriores, y refrendó su compromiso con mejorar la calidad de vida de las familias ecatepenses.

Azucena Cisneros impulsa la pavimentación de 75 calles en la Zona Norte de Ecatepec. (Cortesía )

Habitantes como Isaías López Rodríguez, de la calle Jacarandas, destacaron el respaldo del gobierno municipal tras más de 20 años de espera. En tanto, Juan Carlos Pérez Lázaro, vecino de la calle Nogal, reconoció los beneficios del programa “Cimientos de Esperanza Mano a Mano”, impulsado por Azucena Cisneros.