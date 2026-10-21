Ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas), el subsecretario Arturo Medina destacó el trabajo y los avances en las búsqueda de personas desaparecidas en México.

En México, la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene. Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación representó a México ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU.

En la reunión celebrada este martes 20 de octubre, también se presentó el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada en virtud del artículo 34 de la Convención.

México destaca avances en búsqueda de personas desaparecidas ante la ONU

Durante la intervención del subsecretario Arturo Medina ante la ONU, reiteró que México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada y la aplicación del artículo 34.

Esto debido a los avances de México en la búsqueda de desaparecidos, como la revisión del Registro Nacional, para fortalecer la identificación humana y la investigación.

Esto derivó en la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que ha permitido dar con el paradero de 16 mil personas en lo que va de 2026.

México destaca avances en búsqueda de personas desaparecidas ante la ONU ( Cuartoscuro / Tonatiuh Navarro)

Arturo Medina también destacó que se reconoce el dolor de las familias buscadoras, por lo que atender la desaparición es una prioridad para el Gobierno de México.

Y explicó que si en el pasado la desaparición forzada era ordenada desde el poder político, actualmente, lo comete el crimen organizado o autoridades municipales.

Aunque el subsecretario destacó que en todos los casos se debe investigar y sancionar y no sólo para encontrar a personas desaparecidas, también para combatir la impunidad.

Comité contra la Desaparición Forzada presentó informe sobre desaparecidos en México

La tarde de este martes 20 de octubre, Juan Pablo Albán presentó su informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada, el cual espera que sea remitido a la Asamblea General de la ONU.

Al respecto, el presidente de dicho comité destacó en sus redes sociales que las víctimas y sus familiares merecen como mínimo una conversación que esté orientada a dar resultados concretos.

Asimismo, que sus casos sean tratados con seriedad y buena fé, pese a que durante la reunión se retiró a un grupo de víctimas que mostraban a sus familiares desaparecidos.