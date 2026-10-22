La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) evalúa un protocolo de emergencia tras el colapso de torres en San Pancho, en el estado de Nayarit.

Acompañaremos los protocolos de emergencia que determinen para dar prioridad a la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas. Profepa

En un comunicado en redes sociales, el organismo explicó que el colapso de la construcción irregular de Punta Paraíso —y con orden de demolición—, fue provocado por los huracanes y tormentas.

Profepa (Vía Profepa )

Torres colapsadas en San Pancho, Nayarit, tenían orden de demolición

Antes del colapso, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió negar el amparo a la empresa Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V.

Con esta decisión, se confirmó la validez de las sanciones impuestas por la Profepa contra el desarrollo construido en la orilla del mar, en el municipio de Bahía de Banderas.

La Profepa registró que la empresa Pacific Lifestyle Properties utilizó de forma irregular una superficie de 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, en la cual construyó Punta Paraíso.

colapso de torres (Vía Profepa )

La resolución judicial obliga a la constructora a:

Demoler las edificaciones levantadas irregularmente en zona federal

Pagar una multa económica de 96 mil 220 pesos

Restituir la superficie invadida

En ese momento, la procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy, afirmó que el fallo representa una victoria significativa para la comunidad de San Pancho y la justicia ambiental.

La prioridad absoluta es la seguridad de las personas frente al riesgo de colapso en San Pancho. Profepa

Según registros, el fuerte oleaje asociado con el huracán Rachel erosionó la arena que rodeaba las edificaciones y dejó expuestos parte de sus cimientos, lo que provocó eventualmente su colapso.