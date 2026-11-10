El gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, presentó las últimas solventaciones ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con lo que prevé concluir sin observaciones la revisión del gasto federalizado correspondiente a la Cuenta Pública 2025, tanto en gasto corriente como en obra pública.

De acuerdo con la administración municipal, se trata de un resultado sin precedente en la historia de la capital mexiquense, que representa un avance en materia de transparencia, disciplina financiera y rendición de cuentas.

ASF revisó más de 3 mil 655 millones de pesos en Toluca

Durante el ejercicio 2026, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) revisaron recursos municipales por 4 mil 395 millones 863 mil 200 pesos.

Del total, la ASF fiscalizó más de 3 mil 655 millones de pesos, equivalentes al 83.16 por ciento de los recursos municipales. Por su parte, el OSFEM revisó aproximadamente 740 millones de pesos, correspondientes al 16.84 por ciento.

Tras distintas etapas de revisión ante la ASF, el Ayuntamiento presentó las últimas dos solventaciones, con las que se prevé cerrar sin observaciones el ejercicio de los recursos federales. La administración municipal señaló que este resultado no tiene precedente en la historia de Toluca.

En cuanto a la fiscalización del OSFEM, el procedimiento se encuentra en la etapa de notificación de observaciones.

En esta revisión se formularon recomendaciones de mejora relacionadas con aspectos procedimentales y documentales, que serán atendidas a partir de enero de 2027, durante el periodo de aclaraciones correspondiente.

Una vez concluidas estas etapas, el Ayuntamiento estará en condiciones de informar los resultados definitivos de la auditoría.

Toluca reporta cero observaciones de la ASF (cortesía)

Ricardo Moreno destaca transparencia y rendición de cuentas

El gobierno municipal atribuyó el resultado al fortalecimiento de los mecanismos de control, supervisión y administración financiera, con el propósito de garantizar que los recursos públicos se ejerzan de manera responsable y conforme a la normatividad.

Con este avance en la fiscalización de recursos públicos, la administración del alcalde Ricardo Moreno reiteró su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, así como con la eficiencia del gasto y la legalidad en el ejercicio de los recursos destinados a las y los habitantes de Toluca.