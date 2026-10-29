El Museo del Alfeñique de Toluca reabrió sus puertas con espacios renovados, nuevas experiencias y exposiciones dedicadas a preservar la historia de este dulce tradicional. Durante la reinauguración, el alcalde Ricardo Moreno destacó que el recinto busca acercar esta tradición a las nuevas generaciones y reconocer el talento de las familias artesanas que mantienen vivo este legado.

El museo reúne elementos históricos, artísticos y culturales relacionados con la elaboración del alfeñique, una de las expresiones más representativas de la capital mexiquense. Además, incorpora nuevos atractivos y tecnología para mantener el interés de visitantes de distintas edades y fortalecer el conocimiento de las raíces de Toluca.

Ricardo Moreno destaca el legado de las familias artesanas de Toluca

Durante la ceremonia de reinauguración, Ricardo Moreno señaló que el museo reúne la historia de una tradición que ha pasado de generación en generación gracias a la constancia de las familias toluqueñas. Añadió que el objetivo es reconocer sus raíces, fortalecerlas y proyectarlas al mundo.

El presidente municipal también destacó que las costumbres pueden convivir con la modernidad y transformarse en nuevas expresiones culturales. Por ello, explicó que el recinto se renueva año con año para incorporar atractivos y tecnologías que permitan a los visitantes conocer y apropiarse de esta historia.

Por su parte, Victoria Sánchez, directora de Educación, Cultura y Turismo, reconoció que Toluca cuenta con nuevos espacios para mostrar el trabajo de las y los alfeñiqueros. También recordó el legado del maestro Arturo Mondragón, fallecido en días recientes, cuya trayectoria será homenajeada en París, Francia.

En tanto, Jorge Sánchez, representante de la mesa directiva de la Unión de Artesanos de Alfeñique y Dulce Regional de Toluca, agradeció al Gobierno municipal por brindarles un espacio para exhibir su trabajo y fortalecer la feria.

Después del recorrido por las instalaciones, las autoridades entregaron reconocimientos a los expositores de las fotografías exhibidas en los emblemáticos Portales de Toluca.

María Guadalupe Zarco, ganadora del concurso Máster Alfeñique, y Jorge Eduardo Salinas, representante de los fotógrafos participantes, coincidieron en que estas iniciativas ayudan a preservar el patrimonio, impulsar el talento artístico y atraer visitantes al centro de la ciudad.

Museo del Alfeñique incorpora exposiciones y espacios dedicados a su historia

Entre las novedades del recinto se encuentra una biblioteca especializada en el arte del alfeñique, así como exposiciones con piezas de quienes obtuvieron los primeros lugares en concursos dedicados a esta tradición.

El museo también muestra las técnicas para elaborar el vaciado de azúcar, el dulce de pepita y el alfeñique. A estos elementos se suman una ofrenda tradicional con sus componentes, un ropero musical, figuras representativas y una línea del tiempo sobre el origen de este confitado y el surgimiento de la feria.

Con estas exhibiciones, el recinto busca mostrar las técnicas artesanales, la evolución de la tradición y la aportación cultural de las familias que se dedican a elaborar estos dulces en Toluca.

Las personas interesadas en visitar el Museo del Alfeñique pueden acudir en los siguientes horarios:

Martes a sábado: de 9:00 a 18:00 horas.

Domingos: de 9:00 a 16:00 horas.

El recinto se encuentra en avenida Independencia número 502, Barrio de Santa Clara, Toluca, Estado de México.