El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, destacó que 27 mil personas han sido vinculadas con diferentes empresas para acercarlas a oportunidades de empleo formal. La estrategia municipal busca facilitar el contacto entre el sector empresarial y la ciudadanía que busca una fuente de ingresos estable.

De acuerdo con el Gobierno municipal, estas acciones se realizan mediante la colaboración con empresas locales y han contribuido al crecimiento de los sectores productivo y comercial de la capital mexiquense.

Ricardo Moreno destaca la coordinación con empresas para impulsar el empleo en Toluca

El presidente municipal señaló que la vinculación laboral permite ampliar las oportunidades de acceso a plazas formales y generar alternativas de ingreso para las familias toluqueñas.

Ricardo Moreno afirmó que el trabajo conjunto entre el Gobierno municipal y las empresas representa un impulso para la economía local y contribuye a atender el desempleo.

El alcalde también destacó que el acceso a mejores empleos e ingresos dignos puede ampliar las oportunidades para la población y favorecer las condiciones de vida de las familias de Toluca.