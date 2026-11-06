El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, y la secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, iniciaron la supervisión de 48 inmuebles que serán habilitados como Consultorios de Atención Inmediata a la Salud, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos a la población.

El proyecto forma parte del Servicio Universal de Salud (SUS), impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y busca ofrecer atención médica a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, sin importar si cuentan con afiliación al IMSS o al ISSSTE.

Ricardo Moreno y Celina Castañeda supervisan 48 inmuebles para consultorios en Toluca

Durante el recorrido también participaron la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, y la diputada Ana Yurixi Leyva. Las autoridades revisaron los espacios que podrían adaptarse para brindar consultas y atención médica de primer contacto en distintas zonas del municipio.

Cada consultorio tendrá una cobertura estimada de entre 2 mil 500 y 3 mil habitantes. Además de las consultas, se contempla la entrega gratuita de medicamentos esenciales mediante un cuadro básico, con el propósito de facilitar el acceso a tratamientos.

De acuerdo con el esquema de colaboración, el Ayuntamiento de Toluca facilitará los inmuebles y realizará las gestiones necesarias para su habilitación. Por su parte, el Gobierno federal proporcionará el equipamiento, los insumos y el personal médico y de enfermería.

Consultorios médicos de Toluca operarán en dos turnos y podrán referir pacientes a hospitales

Los Consultorios de Atención Inmediata a la Salud tienen previsto operar inicialmente en dos turnos, para ampliar los horarios de atención y facilitar el acceso de la población a los servicios médicos.

Cuando las condiciones de salud de los pacientes requieran atención especializada, el personal podrá referirlos a hospitales, como parte de la coordinación entre los distintos niveles de atención.

La meta es que los 48 consultorios comiencen a funcionar a más tardar en enero de 2027. Para ello, continuará la revisión de los inmuebles y el trabajo conjunto entre las autoridades municipales, estatales y federales.

Con este proyecto, Toluca busca acercar servicios de salud de primer contacto a más comunidades y facilitar el acceso a consultas y medicamentos gratuitos, independientemente de la derechohabiencia de las personas.