El Día del Padre es una fecha dedicada a reconocer el amor, esfuerzo y dedicación de los hombres que han asumido la responsabilidad de guiar y cuidar a sus familias, en este 2026 se celebra este 21 de junio.

Además de los regalos y las reuniones familiares, muchas personas aprovechan esta celebración para elevar una oración de agradecimiento y bendición el Día del Padre.

Entre las plegarias más compartidas durante esta conmemoración destaca la oración para bendecir a los papás, una petición espiritual que busca pedir fortaleza, sabiduría, salud y protección para quienes desempeñan el papel de padre dentro del hogar, por lo que te dejamos la oración para rezar en el Día del Padre este 21 de junio.

La oración para bendecir a los papás en el Día del Padre

Este 21 de junio, como ya se reveló, se celebra en México el Día del Padre, por lo que te dejamos la oración para bendecir, agradecer y pedir protección para todos los padres:

“¡Te bendecimos y te alabamos, Dios de nuestros padres! Eres el Dios de Adán, padre de la familia humana. Eres el Dios de Abraham, nuestro padre en la fe, quien estuvo dispuesto a renunciar a todo para seguirte. Eres el Dios de Isaac, quien nació de la alegría de la mujer de edad avanzada, y el Dios de Jacob, que con hábiles maniobras obtuvo una herencia para doce tribus de hijos e hijas.

Eres el Dios de Isaí, cuya simiente se expandió en una nación, con una fuerte genealogía de monarcas, profetas y sacerdotes. Eres el Dios de Zacarías, padre del Bautista a quien enseñó el Antiguo Testamento y de Joaquín, el abuelo de Jesus. Eres el Dios de José, quien amó y crió a Jesús como su propio hijo. Eres el Dios y Padre de Jesus, y nuestro Padre en el cielo, también.

¡Santo es tu Nombre! Te damos gracias, por el regalo de nuestros padres, nuestros abuelos, padrinos y suegros. Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros padres, en cuyo regazo fuimos arrullados, en cuyo regazo fuimos calmados, por cuyas manos fuimos alimentados, instruidos y algunas veces corregidos, en cuya compañía aprendimos a trabajar, a jugar y a orar, a cuyo lado escuchamos tu Palabra y celebramos tus sacramentos.

Sana sus angustias y decepciones. Perdona todo lo que necesite ser perdonado. Dales el bien que ellos han dado a los demás. Recibe en tus brazos a aquellos que han muerto. ¡Llena este mundo, oh Dios, con amor de padres! Te lo pedimos por tu Hijo, Cristo Jesús, quien nos enseñó a dirigirnos a ti en oración como Abá, Padre. El que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, quien es el Padre de los pobres, un Dios por los siglos de los siglos. Amen."

Día del Padre (Andrik Langfield / Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día del Padre este 21 de junio?

El Día del Padre se celebra en distintos países para honrar la figura paterna y fortalecer los lazos familiares, convirtiéndose en una oportunidad para expresar gratitud y afecto mediante palabras, gestos y oraciones especiales.

En el caso de México en este 2026, el Día del Padre se celebra el 21 de junio ya que se establece que su festejo es el tercer domingo del mes de junio y, en este año cae en esta fecha.

El Día del Padre se celebra para reconocer y agradecer la labor, el amor, el esfuerzo y la influencia de los padres y figuras paternas en la familia y la sociedad.

La festividad moderna del Día del Padre tiene su origen en Estados Unidos, siendo impulsada por Sonora Smart Dodd, quien quiso rendir homenaje a su padre, William Jackson Smart, un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos tras la muerte de su esposa.

Gracias a su iniciativa, la primera celebración oficial del Día del Padre se realizó en la ciudad de Spokane el 19 de junio de 1910.

Con el paso de los años, la conmemoración se extendió a otros países, aunque no todos la celebran el mismo día. En México, Estados Unidos y varias naciones de América Latina se festeja el tercer domingo de junio, mientras que en otros lugares la fecha puede variar por motivos históricos, culturales o religiosos.