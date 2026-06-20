El concierto de El Gran Silencio, que debía realizarse el sábado 20 de junio en el FIFA Fan Festival Monterrey 2026, fue suspendido y reprogramado debido a las condiciones climáticas.

Los organizadores informaron que la decisión se tomó debido a los daños ocasionados por las lluvias y los fuertes vientos en el recinto, por lo que se priorizó la seguridad de asistentes.

Concierto de El Gran Silencio en el FIFA Fan Festival Monterrey 2026 fue reprogramado por las lluvias

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas el viernes 19 de junio causaron daños en la infraestructura del Escenario Live y otras áreas destinadas a espectáculos musicales en el Parque Fundidora.

Lluvias en Nuevo León suspenden presentación de El Gran Silencio (@azucenau / X )

Los organizadores y el Gobierno de Nuevo León decidieron posponer el concierto de El Gran Silencio para priorizar la seguridad de los asistentes, los artistas y el personal operativo ante las afectaciones técnicas.

Se destacó que en estas horas continúan las revisiones técnicas para garantizar condiciones seguras para el público.

El concierto de El Gran Silencio ha sido reprogramado para el 2 de julio de 2026.

La presentación de El Gran Silencio no fue la única que sufrió afectaciones y es que el espectáculo de la agrupación La Costumbre -que debía presentarse originalmente el 19 de junio- también fue movida al 7 de julio.

Pese a la suspensión del concierto de El Gran Silencio actividades en el FIFA Fan Festival Monterrey continúan

A pesar de que los conciertos principales de este sábado 20 de junio no se llevaron a cabo, el FIFA Fan Festival Monterrey opera con un horario ajustado debido a las afectaciones climáticas previas.

Los horarios confirmados son los siguientes:

17:00 horas: Apertura de puertas.

18:00 horas: Transmisión del partido Ecuador vs. Curazao (en la Zona Food & Soul).

22:00 horas: Transmisión del partido Túnez vs. Japón (en la Zona Food & Soul y Zona Estadio).

01:00 horas: Cierre de actividades

Las actividades del festival se desarrollan principalmente en las áreas de convivencia y pantallas gigantes mientras se realizan las revisiones técnicas necesarias.

Los organizadores indicaron que las actividades programadas para los días siguientes, como las del domingo, continuarán con normalidad conforme al calendario original, siempre que las condiciones del clima lo permitan.