Un Sismo de magnitud 2.3 sorprende al municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex) hoy 14 de febrero.

Debido a la baja magnitud del movimiento telúrico, no fue necesario activar la alerta sísmica,.

Sismo de magnitud 2.3 sacude Naucalpan Estado de México

Durante la tarde de este sábado 14 de febrero se registró un sismo de magnitud 2.3 en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México.

Se registra microsismo en Naucalpan, Estado de México hoy sábado 14 de febrero (Captura de pantalla)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 13:54:18 horas, con una latitud de 19.46 y longitud -99.23, a una profundidad de apenas 1 kilómetro.

Este sismo fue clasificado como un evento superficial, algunos habitantes señalaron haber percibido un ligero movimiento principalmente en zonas del norte y poniente del Valle de México.

Elementos de Protección Civil realizaron recorridos preventivos en distintos puntos del municipio para descartar posibles afectaciones en viviendas, edificios públicos, escuelas y vialidades.

Sin embargo, hasta el momento no se reportan daños en infraestructura ni personas lesionadas, pero autoridades locales mantienen monitoreo en la zona.

SSN informó que aunque se trató de un sismo de baja magnitud, fue perceptible en áreas cercanas, aunque sin causar afectaciones mayores.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y recordar las medidas básicas de seguridad ante sismos y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.