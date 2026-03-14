Se registró un temblor hoy viernes 13 de marzo en CDMX (Ciudad de México); el microsismo de 2.3 en escala de Richter tuvo como epicentro la alcaldía Álvaro Obregón.

Tal como reporta el Servicio Sismológico Nacional, el microsismo tuvo lugar a las 19:45 horas en las coordenadas: latitud 19.37, longitud -99.23, con 2 km de profundidad.

Temblor hoy en CDMX: Microsismo con epicentro en Álvaro Obregón (Captura de pantalla)

Temblor hoy en CDMX: microsismo de 2.3 en Álvaro Obregón no reporta afectaciones

Tras microsismo en Álvaro Obregón, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) no han recibido reportes de afectaciones, informe al que se sumó el C5.

De la misma manera, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín señaló que activaron el protocolo de revisión ante el temblor de hoy viernes 13 de marzo.

Aunado a que los equipos de emergencia de la demarcación de CDMX se mantienen alerta por cualquier eventualidad provocada por el microsismo.

De acuerdo con vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, el temblor de hoy viernes 13 de marzo hizo tronar los vidrios y se percibió como un jalón muy fuerte.

Tal como menciona el sensor de actividad de Sky Alert, el epicentro del microsismo habría sido en la colonia Cristo Rey, cerca De San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Microsismo en alcaldía Álvaro Obregón de CDMX (Redes sociales)

Temblor hoy en CDMX: Microsismo de 2.3 se percibió en alcaldía Miguel Hidalgo

Pese a que el epicentro del microsismo fue en Álvaro Obregón, la alcaldía Miguel Hidalgo también alertó a sus habitantes por el temblor hoy en CDMX, debido a que se percibió.

En redes sociales, vecinos de Miguel Hidalgo mencionaron que en inmediaciones del Panteón Dolores, a aproximadamente tres kilómetros del epicentro, se habría sentido el temblor.

Por lo mismo, autoridades de Miguel Hidalgo señalaron estar pendientes a cualquier llamado de emergencia por el microsismo en la alcaldía Álvaro Obregón.

Temblor hoy en CDMX: Microsismo sacude Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo (Alcaldía Miguel Hidalgo)

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