Durante la madrugada de este martes 20 de enero de 2026, un sismo de magnitud 5.2 se registró en el estado de Oaxaca; sin embargo, el movimiento telúrico no fue perceptible en la Ciudad de México (CDMX) y no se activó la alerta sísmica.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor ocurrió a las 05:30 horas, con epicentro al sureste de Crucecita, Oaxaca.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al ESTE de CRUCECITA, OAX 20/01/26 05:30:13 Lat 15.74 Lon -95.90 Pf 10 km pic.twitter.com/4zzKIaYOnm — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 20, 2026

Pese a la magnitud del sismo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) determinó que no era necesario emitir alerta, ya que no cumplió con los parámetros técnicos establecidos.

Temblor en Oaxaca hoy no activó la alerta sísmica en celulares

Aunque el sismo no se sintió en la CDMX, habitantes de distintas regiones de Oaxaca reportaron en redes sociales, especialmente en X, que el movimiento sí fue perceptible en ese estado.

Usuarios también señalaron que la alerta sísmica no se activó en sus teléfonos celulares, a diferencia de lo ocurrido el pasado viernes 16 de enero de 2026, cuando un sismo sí generó alarma entre la población.

“Ahora no hubo ‘alerta presidencial”, escribió un usuario.

Otros internautas cuestionaron la efectividad del sistema de alertamiento, al considerar que parece activarse únicamente cuando el sismo representa un riesgo para la CDMX y no para otras entidades del país.

“¿Les falló la alarma en el celular o solo se activa cuando el sismo va hacia la CDMX?”, se lee en una de las publicaciones.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica tras el sismo magnitud 5.2 en Oaxaca?

Tras el movimiento telúrico, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano explicó las razones técnicas por las que no se emitió la alerta sísmica.

Según el SASMEX, en los primeros segundos del evento la estimación de energía liberada no superó los niveles preestablecidos en el sensor más cercano al epicentro, ubicado en la Costa de Oaxaca, a 25 kilómetros al sureste de Huatulco.

#Sismo detectado el 20-ene-26 a las 05:30:20 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Oaxaca a 25 km al sureste de #Huatulco #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) January 20, 2026

Por ello, el sistema determinó que no existía riesgo suficiente para activar la alerta sísmica, ni para Oaxaca ni para otras regiones del país.