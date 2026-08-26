La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, anunció que para impulsar el desarrollo económico del territorio y generar oportunidades de crecimiento para las familias, se llevará a cabo la “Feria del Empleo, Innovación y Emprendimiento 2026”.

En la Feria del Empleo, se ofertarán más de mil vacantes de trabajo formales, con el propósito de ofrecer puestos que brinden estabilidad financiera y certidumbre a los hogares. Se llevará a cabo el próximo lunes 07 de septiembre en la Explanada del Auditorio Municipal de San Cristóbal Texcalucan.

Por lo que la presidenta municipal de Huixquilucan invitó a la población huixquiluquense, mayor a los 18 años, a postularse de forma directa a diversos puestos operativos, técnicos y profesionales, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Queremos que estas fuentes de empleo sean ocupadas por las y los huixquiluquenses, porque así fortalecemos a las empresas locales. Por ello, en esta edición de la Feria de Empleo, la Explanada de San Cristóbal Texcalucan será un punto de encuentro donde los buscadores de empleo pueden entrevistarse directamente con múltiples reclutadores en un solo día, optimizando su tiempo y aumentando sus posibilidades de contratación. Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan

Feria de Empleo ofrecerá más de mil vacantes

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, explicó que a través de la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial de Huixquilucan, se tiene como objetivo reunir a 120 empresas participantes de diversos sectores comerciales, industriales y de servicios, las cuales ofertarán una bolsa de trabajo de mil vacantes formales para diversos perfiles, algunos de ellos, tienen disponibilidad de horario para personas que continúan con sus estudios.

Asimismo, recomendó que para agilizar los procesos de contratación, los interesados acudan con múltiples copias de su Currículum Vitae actualizado o solicitudes de empleo debidamente elaboradas, así como una identificación oficial vigente (INE), para agilizar sus entrevistas y poder postularse a diferentes empresas el mismo día.

Feria del Empleo Huixquilucan 2026 ofrecerá más de mil vacantes. (cortesía)

También, durante toda la jornada de la “Feria del Empleo, Innovación y Emprendimiento 2026”, se ofrecerá el servicio gratuito de toma de fotografías para el Currículum Vitae a quien lo requiera.

El Gobierno de Huixquilucan invita a toda la población mayor de 18 años a aprovechar esta Feria del Empleo, un espacio gratuito para conectar el talento de los ciudadanos con el sector productivo y abrir nuevas puertas al mercado laboral y de esta manera mejorar la calidad de vida de la gente.