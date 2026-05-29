El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, instruyó un operativo especial para preservar la seguridad, el orden y la paz durante la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El despliegue contará con más de 800 elementos operativos, quienes resguardarán las inmediaciones del Estadio Nemesio Diez y diversos puntos de concentración de aficionados durante el encuentro entre los Diablos Rojos del Toluca y Tigres de la UANL.

Toluca reforzará seguridad y vigilancia durante la final de Concacaf Champions Cup

El operativo comenzará a partir de las 15:00 horas y estará integrado por 400 elementos de Región, 200 de Grupos Especiales, 150 de Sustentabilidad Vial y 20 elementos de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de atender cualquier eventualidad.

Además, el Gobierno de Toluca implementará un esquema de vigilancia apoyado con tecnología, que incluirá cuatro torres de videovigilancia, 20 patrullas inteligentes, 10 motocicletas y dos cuatrimotos.

Las autoridades también realizarán monitoreo permanente mediante cámaras y drones del Centro de Control Municipal para reforzar la seguridad de asistentes y visitantes.

El gobierno municipal señaló que el operativo busca garantizar que las familias disfruten de la jornada deportiva en un ambiente de paz, convivencia y tranquilidad.

Ricardo Moreno llamó a la ciudadanía a vivir esta final de manera responsable y seguir las recomendaciones emitidas por autoridades y cuerpos de emergencia.