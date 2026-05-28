Ricardo Moreno y la presidenta honoraria del DIF Toluca, Rocío Pegueros, premiarán este sábado 30 de mayo, a las 8:00 horas en la Plaza de los Mártires, a las y los ganadores del reto “Toluca se Pone en Forma”.

El programa reunió a más de 11 mil participantes, quienes durante tres meses adoptaron hábitos saludables mediante planes alimenticios personalizados y actividades físicas como zumba, yoga, box y pilates.

“Toluca se Pone en Forma” impulsa hábitos saludables en Toluca

Durante la conferencia de prensa La Toluqueña, el alcalde destacó que las y los participantes lograron perder en conjunto 15 mil 658 kilos, resultado del compromiso y constancia de quienes decidieron priorizar su bienestar físico y emocional.

Asimismo, explicó que la documentación de este programa será compartida con instituciones educativas y de salud para convertirlo en un ejemplo de estrategia integral enfocada en fortalecer la cohesión social y mejorar la calidad de vida de la población.

Ricardo Moreno también invitó a la ciudadanía a asistir a la jornada de premiación, la cual iniciará con una multiclase abierta al público y una activación física.

Posteriormente, se reconocerá a los tres primeros lugares de las categorías:

mujeres de 18 a 35 años

mujeres de 36 a 70 años

hombres de 18 a 35 años

hombres de 36 a 70 años

En cada categoría se entregarán premios económicos de:

75 mil pesos para el primer lugar

50 mil pesos para el segundo lugar

25 mil pesos para el tercer lugar

Ricardo Moreno destaca trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno

El presidente municipal señaló que este programa demuestra que cuando gobierno y ciudadanía trabajan de manera coordinada se pueden generar cambios positivos en la salud y bienestar de las familias toluqueñas.

Por su parte, Rocío Pegueros reconoció el esfuerzo y disciplina de quienes participaron en el reto, además de reiterar la importancia de seguir impulsando acciones preventivas en materia de salud.

La presidenta honoraria del DIF Toluca destacó que cada historia detrás del programa representa un logro personal, familiar y comunitario para las y los participantes.